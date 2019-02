Dynamika veřejného dluhu ohrožuje USA více, než „čínská“ krize

Po dobu osmi let využívali analytici všechny příležitosti k tomu, aby zdůrazňovali, že americký dluh pod vedením Baracka Obamy alarmující rychlostí roste. Během jeho funkčního období se vskutku téměř zdvojnásobil, vzrostl o 9,3 bilionů dolarů.

US celkový veřejný dluh - Source: https://fred.stlouisfed.org

Zatímco aktuální absolutní tempo je pomalejší, zdá se, že trajektorie amerického dluhu za vlády Donalda Trumpa nebude odlišná. Celkový americký dluh zvýšil o více než 2 biliony dolarů po Trumpově nástupu do úřadu. Ministerstvo financí tento týden oznámilo, že celkový americký dluh poprvé vzrostl nad 22 bilionů dolarů a to už 11 měsíců po dosažení 21 bilionů dolarů. Ta rychlost je znamením, že fiskální situace v USA je neudržitelná.

Argumentace některých myšlenkových proudů - zejména přívrženců Magic Money Tree - že neexistuje žádný důvod, proč by exponenciální růst dluhů neměl pokračovat neomezeně, resp. že neexistuje žádní hranice, která by pro růst defaultu byla konceptuálně uznávána jako nepřekročitelná, naráží na empirickou dlouhodobou prognózu rozpočtové kanceláře Kongresu USA (CBO). Ta ukazuje, že dlouhodobá nad proporcionální emise vládních dluhopisů resultuje v apokalypsu.

V současné době jsou půjčky ve výši 122 bilionů amerických dolarů nezajištěné. To je 564 % hrubého domácího produktu USA v roce 2018. Financování by vyžadovalo 10 % HDP po dobu 56 let.

Čisté výpůjční tlaky se budou podle Tradecentrum i nadále zvyšovat kvůli očekávanému nárůstu schodku v kombinaci s potřebami financování Fedu. Vzhledem ke globálnímu pozadí, kdy Brexit a zpomalující čínská ekonomika mají silný impakt, je patrná snaha o bezpečnost a likviditu. Státní pokladny do jisté míry udržují výnosy pod kontrolou.

Samozřejmě, že v určitém okamžiku se trh nakonec začne soustředit na dlouhodobý - a velmi neudržitelný - americký dluh, před kterým CBO varuje rok co rok.

Když se tak stane, a když vlivem out flow dojde k dalšímu výprodeji amerických akcií, americké vládní dluhopisy už nebudou "bezpečným přístavem". Pokud se to stane, bude efekt zdrcující. Dluh, který dosáhl 22 bilionů dolarů, je další připomínkou neomluvitelné a nebezpečné hry, kterou američtí leadeři umožnili a která půjde na vrub současné populaci i dalším generacím. Schopnost běžného Američana zaplatit své dluhy se aktuálně limitně blíží nule. Nejvyšší zátěž je aktuálně na mladých studujících Američanech, kdy se předpokládá, že až 40 % z nich nebude v následujících letech schopno splatit studentskou půjčku.