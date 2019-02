Coeuré: ECB by mohla podpořit ekonomiku levnými úvěry pro banky

Evropská centrální banka (ECB) by mohla podpořit ekonomiku eurozóny prostřednictvím nové nabídky levných dlouhodobých úvěrů pro komerční banky. Uvedl to dnes člen Výkonné rady ECB Benoit Coeuré. Jeho slova vedla k výraznému posílení akcií bank z eurozóny i k poklesu eura.



ECB na lednovém zasedání podle očekávání ponechala měnovou politiku beze změn. V prosinci ukončila program nákupů dluhopisů, kterým po několik let podporovala hospodářský růst a inflaci v eurozóně. Banka prostřednictvím nákupů dluhopisů napumpovala do ekonomiky nově natištěné peníze v hodnotě 2,6 bilionu eur (zhruba 67 bilionů Kč).





Coeuré dnes podle agentury Reuters upozornil, že zpomalení hospodářského růstu v eurozóně je výraznější, než se dosud předpokládalo. Další zasedání ECB se bude konat 7. března a všeobecně se očekává, že banka sníží odhady hospodářského růstu a inflace v eurozóně.Loni růst ekonomiky eurozóny zpomalil na 1,8 procenta z předloňských 2,4 procenta. Mezinárodní měnový fond (MMF) minulý měsíc snížil odhad letošního růstu ekonomiky eurozóny na 1,6 procenta z dříve předpokládaných 1,9 procenta.Eurozóna se v poslední době potýká s negativními důsledky slábnoucího růstu globální ekonomiky , sporů v mezinárodních obchodních vztazích a nejistoty kolem připravovaného odchodu Británie z Evropské unie Agentura Fitch Ratings dnes oznámila, že snížila odhad letošního růstu ekonomiky eurozóny na pouhé jedno procento. Dodala také, že ECB by mohla obnovit nákupy dluhopisů . O možnosti obnovení nákupů koncem ledna hovořil i šéf ECB Mario Draghi, v letošním roce je však podle něj takový krok nepravděpodobný.