Souhrn 15.2. - ECB spustila akciovou a ropnou rallye, euro slabší, BCPP se svezla v plusu

12.h - Evropa překonala ranní slabost a míří do plusů, euro slabší, ropa nejistá, BCPP lehce v plusu

Hlavní zprávy dne

Pražská burza se v závěru 7. týdne svezla s obecným zahraničním optimismem.Evropské trhy v závěru týdne výrazně posílily. Hlavním motorem byl komentář člena bankovní rady ECB Coeureho v tom smyslu, že centrální banka diskutuje možnost obnovení programu dlouhodobých půjček pro unijní bankovní systém v případě jejich potřeby. Coeure také uvedl, že evropské ekonomické zpomalení je výraznější oproti původním očekáváním.Na jeho slova silně pozitivně reagoval především finanční sektor.Ostatní motivy dnes neměly patřičnou sílu a razanci, aby do obchodování výrazněji promluvily.US trhy v úvodu dne také rostou. Nová makra z USA byla smíšená. Pozitivně trh hodnotí nečekaný růst spotřebitelské důvěry. US ekonomika je zhruba ze dvou třetin tažena právě spotřebiteli, takže zpráva dokázala utlumit negativně laděné údaje o poklesu průmyslové produkce a stále nepolevujícího politického napětí mezi špičkami v zemi. Euro dnes slabší vůči dolaru euru posílila pod 25,7. Ropa se ve druhé polovině dne svezla s růstem akciových trhů. ECB se zdá připravena na případnou stimulaci unijního bankovního systému s cílem podpořit celkový ekonomický růst a to by mělo svědčit i poptávce po energiích obecně. BCPP se dnes svezla s růstem evropských trhů. Nejvíce se angažovaly vzhledem k výše popsaným důvodům bankovní tituly v čele s Erste . Netýkalo se to Monety, která stále čeká na podrobnosti kolem akvizice AirBank a HomeCredit SK.Dařil ose také ČEZu a Avastu. Stranou se dnes držely spíše defenzivní akcie