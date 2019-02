Ekonomické varování z Německa

Z mezi-čtvrtletních výsledků německé ekonomiky, které byly zveřejněny ve čtvrtek, nesrší příliš velký optimismus. Již zmíněné výsledky růstu HDP jedné z největších ekonomik Eurozóny, skončily mírně pod očekáváním.

Původní očekávání byly na úrovni 0.1 procenta, přičemž reálné výsledky jsou na nulové úrovni (0.0). Je to však lepší výsledek než v předchozím čtvrtletí (-0.2 procenta). To znamená, že kdyby zveřejněná čísla byla o 0.1 procenta menší, tak by se Německo ocitlo v technické recesi. Euro na tyto zprávy zareagovalo rychlým poklesem o 0.30 procenta, ale během dne část ztrát i díky evropským datům vymazalo. Poklesem zareagoval i německý akciový index DE 30 (DAX).

Zdroj: fxstreet.com

Výsledek byl tedy jen velmi těsný, aby byla vyhlášena "technická recese". K Itálii by se tak přidala i jedna z nejsilnějších ekonomik EU, a to by mohlo způsobit menší paniku.

Evropská data skončila podle očekávání. Mezi kvartální růst HDP v EU je na úrovni 0.2 procenta a meziroční nárůst HDP za 4Q je na 1.2 procenta. Pozitivem byla změna nárůstu zaměstnanosti, která ve čtvrtletním srovnání narostla o 0.3 procenta (očekávání 0.2 procenta).

Na grafu jsou znázorněna zhoršená mezičtvrtletní data HDP Německa a následná reakce trhu v nejbližších dnech. I když během dne je volatilita zvýšená a po zveřejnění trh může klesat, hodně závisí, zda byly zveřejněny výsledky v rámci očekávání nebo ne. Při obecně zhoršeném výhledu není pravidlem, že na tato data naváže trh i následující dny, alespoň statistiky. Z dlouhodobého makroekonomického hlediska to však může pomalu měnit býčí sentiment na trhu. Navíc, pokud se zhoršuje výhled téměř v každém hospodářství a ekonomika globálně začíná zpomalovat.