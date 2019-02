Nástupkyně Merkelové AKK: Musíme se postavit nefér praktikám Číny, integrace jen pomalu

Nová šéfka německé vládní strany CDU Annegret Kramp-Karrenbauerová v rozhovoru pro Politico tvrdí, že „Evropa se musí změnit, aby prosperovala v souboji systémů, který vede s Čínou a Spojenými státy“. EU by podle ní měla změnit svou politiku tak, aby vznikaly společnosti, které budou „evropskými šampiony“. Větší váhu by tak měla mít průmyslová politika, důležitá je i rovnováha mezi francouzskými návrhy na větší evropskou integraci na straně jedné a opatrnějším přístupem Berlína a dalších zemí na straně druhé.



Staré jistoty podle političky mizí a ona si podle svých slov není jistá, „zda jsme si toho vědomi a zda jsme na tuto výzvu dostatečně připraveni“. Evropa podle ní nemůže jen reagovat na strategická rozhodnutí jiných zemí, jako jsou Spojené státy nebo Čína. Musí být dost silná, aby sama dávala tvar globálnímu systému. Kramp-Karrenbauerová, přezdívaná AKK, je podle Politica na domácí i celoevropské politické scéně relativním nováčkem. Její komentáře často odrážejí názory evropských firem, které si stěžují například na nerovné prostředí v konkurenčním boji s čínskými společnostmi. Těm totiž vláda pomáhá přísnou ochranou domácího trhu.



AKK v rozhovoru zdůraznila, že vítá konkurenci, ta ale musí být férová a všechny strany musí respektovat daná pravidla. A dodala, že „konkurence je také o velikosti“. Evropa podle ní musí svou úspěšnost podpořit tím, že bude „opět v popředí technologického rozvoje. Příležitostí by měla být například umělá inteligence, ale proměnit se ji podaří pouze na „panevropské bázi“.Ohledně další evropské integrace AKK „signalizuje tendenci pokračovat v přístupu Merkelové, který spočíval v postupných krocích, ne ve velkých skocích dopředu“. Politička podle svých slov podporuje koncept společné evropské armády, ale ten by měl stát spíše na spolupráci armád jednotlivých členských států než ve vytváření nové entity, která by je nahrazovala.„Síla Evropy tkví v konečném důsledku v tom, že držíme pohromadě,“ uvedla AKK, podle které tento proces vyžaduje velké množství diskusí a otevření se názoru ostatních zemí. Na jednu stranu tak pomáhá dobře fungující spojenectví Francie a Německa, na druhou stranu ale nesmí jít o spojenectví exkluzivní.Na otázku, zda může být součástí „konstruktivní proevropské majority“ i Viktor Orbán, politička odpověděla, že část jeho politiky je se stranou CDU. Patřit by sem měl například koncept sociální tržní ekonomiky . Nicméně některé pozice jeho strany či samotného Orbána jsou „právem předmětem zkoumání EU“. Sem patří otázka vlády práva či akademické nezávislosti.