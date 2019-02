Konsensus trhu byl před únorovým zasedáním bankovní rady České národní banky jasný. Sazby zvýšeny nebudou, centrální banka prodlouží úrokovou pauzu. Odhadovaná délka jejího trvání se už však liší. V posledních dnech spekulace o sazbách navíc podpořila i první data, která otestovala aktualizovanou prognózu. Kdy tedy bude ČNB pravděpodobně hikovat?

Prognóza centrální banky pro letošní rok pracuje se stabilitou úrokových sazeb. Vyjádření nejednoho člena bankovní rady, včetně samotného guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, však možnost zvýšení úroků připustila, což se ostatně týká i citlivostních scénářů, se kterými centrální banka pracuje. Konkrétně jde o situaci nadále slabší koruny, ČNB zmiňuje setrvání kurzu v průměru na úrovni 25,60 za euro i po dobu druhého čtvrtletí, a možnost tvrdého brexitu a jeho následných dopadů na českou ekonomiku.

Mezi další faktory podporující zvýšení sazeb se jako poslední zařadila data o inflaci a předběžný odhad HDP za čtvrté čtvrtletí loňského roku. V obou případech byla prognóza centrální banka poměrně citelně překonána, v tom prvním o půl procentního bodu (odhad ČNB za leden činil 2 % y/y, realitou bylo 2,5 %), ve druhém pak o šest desetin procentního bodu (odhad 2,3 % y/y, skutečnost 2,9 %). Pokud k tomu připočteme dnes zveřejněný záznam z únorového zasedání bankovní rady zmiňující možnost zvýšení sazeb na kterémkoli dalším setkání centrálních bankéřů, výsledkem je silnější koruna a posun pravděpodobnosti hiku během letošního roku.

Víru v to, že ČNB neřekla v otázce úrokových sazeb poslední slovo, potvrzuje například posun sazeb úrokového zajištění prostřednictvím korunových FRA. Z těch kratších, konkrétně z kontraktu 1x4, vyplývá, že trh přiřazuje pravděpodobnost hiku o 25 bazických bodů cca 13 %, u delších, např. 6x9, je již oněch 25 bb plně započítáno. Podobný trend potvrzují i úrokové swapy, kde se například dvouletý instrument za poslední tři dny posunul o více než 16 bodů.

Trhy tedy se zvýšením sazeb počítají. Zřejmě k němu nedojde již v březnu, byť se pravděpodobnost díky výše zmíněným datům zvýšila, prvním silně spekulovaným termínem by ale mohl být již květen, kdy ČNB zároveň zveřejní novou prognózu. A co se týče počtu hiků, trhy pro příštích dvanáct měsíců naznačují jedno kolo. My se přikláníme spíše ke dvěma, přičemž první časujeme na květen/červen a další pak až v závěru roku.