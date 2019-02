Výsledky Nvidia za 4Q18 díky předchozím varováním v souladu s odhady

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Nvidia včera po zavření trhu představila výsledky za 4Q18, které byly v souladu s očekáváním především proto, že společnost již dříve na současná čísla vydala varování. Konkrétně tržby dosáhly na 2,21 (-24 % r/r) vs. oček. 2,2 mld. USD a očištěný čistý zisk na akcii (EPS) dosáhl na 0,8 vs. oček. 0,78 USD . Investoři se tedy zaměřili především na výhled společnosti pro další kvartál resp. celý rok. Za aktuální kvartál by tržby měly dosáhnout na 2,2 mld. USD +/- 2 % vs. oček. 2,29 mld. USD a za celý rok by tržby měly být meziročně nezměněné nebo jen mírně níže. Trh pro celý rok očekával 7% pokles r/r. Nvidia tedy očekává, že by druhá polovina roku měla přinést oživení do prodejů, resp. měly by se pročistit současné nadměrné zásoby. Investoři odhady společnosti přijali pozitivně a titul v poobchodní fázi přidal více jak 6 % d/d.