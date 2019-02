Česko předvedlo ve Q4 slušný výkon i navzdory německé stagnaci (Komentář)

Statistický úřad dnes zveřejnil první odhad HDP za poslední čtvrtletí loňského roku. Podle něj ekonomika rostla o 1,0 % mezičtvrtletně, což představuje meziroční dynamiku 2,9 %. Ve srovnání mezičtvrtletního růstu se tak česká ekonomika zařadila jen těsně za Maďarsko, které vede pomyslný žebříček růstu v regionu. Podle statistického úřadu se na domácí meziroční dynamiku podílely všechny poptávkové složky. Podle našeho odhadu nejvíce přispěly investice, následovány byly soukromou spotřebou. Kromě velmi dobrého hlavního čísla o růstu HDP, statistici zveřejnili, že i nadále rostla zaměstnanost. V posledním čtvrtletí přidala 0,4 % q/q. I přes velmi utažený trh práce se ukazuje, že v pracovní síle jsou ještě skryté zdroje.

Česká ekonomika v posledním čtvrtroce podle všeho slušně odolala zpomalení v Německu. To se ve druhé polovině roku jen těsně vyhnulo recesi. Domácí měsíční ukazatele ale propad domácí ekonomiky nenaznačily. Průmysl sice mírně zpomalil, ale zahraniční obchod vykázal velmi dobré výsledky.

Za celý loňský rok domácí ekonomika přidala 3 %. Tahouny nepřekvapivě byla domácí spotřeba a zejména investice. Ty podpořil veřejný sektor, který čerpal hodně prostředků z EU fondů.

V letošním roce by ekonomika měla pokračovat v dynamice velmi blízko svému potenciálu. Očekáváme, že zahraniční poptávka by se po divoké druhé polovině loňského roku měla stabilizovat. Domácí spotřeba zůstane silná, když by ve reálném vyjádření měla přidat 3,2 %. Na druhé straně očekáváme výrazné zpomalení od investic. Ty budou bojovat s vysokou srovnávací základnou letošního roku a slabším přílivem peněz z evropských fondů. Celkově by tak domácí ekonomika měla letos přidat 2,7 % po 3,0 % v loňském roce.



Silný hospodářský růst, zrychlující inflace a slabá koruna naznačují, že zvýšení sazeb by mohlo přijít mnohem dříve, než trh či analytici očekávají. My se začínáme klonit k tomu, že k němu dojde již v březnu. Koruna dokonce na dnešní čísla reagovala posílením o přibližně pět haléřů.