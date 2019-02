Mayová utrpěla porážku, parlament její brexitovou dohodu nechce

Britská Dolní sněmovna odmítla podpořit premiérku Theresu Mayovou v její snaze upravit v brexitové dohodě podmínky takzvané irské pojistky, která má předejít zavedení přísné pozemní hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem po britském odchodu z EU. Na dohodě včetně pojistky se Mayová už dříve domluvila s Evropskou unií, britský parlament ale dokument na konci ledna odmítl a premiérka se teď snaží ujednání s EU pozměnit. Šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn k hlasování poznamenal, že Mayová nemá v parlamentu pro svůj plán většinu. Premiérčin úřad následně Corbyna obvinil, že prosazuje stranické zájmy na úkor budoucnosti země, a uvedl, že vláda se bude dál snažit dosáhnout změn v irské pojistce.



"Vláda bude v této věci s EU pokračovat, aby zajistila, že odejdeme podle plánu 29. března," uvedl tiskový mluvčí úřadu premiérky. Zároveň sdělil, že ministerská předsedkyně je stále přesvědčena, že konzervativní poslanci chtějí, aby dosáhla změn v podmínkách dohody. Dodal, že tito zákonodárci dnes hlasovali proti usnesení, protože se obávali možnosti vyškrtnutí brexitu bez dohody z možných řešení.



Hlasování o usnesení britská média předem označovala jako symbolické potvrzení, aby šéfka kabinetu dál usilovala o změny podmínek irské pojistky. Dnešní porážka je pro Mayovou nepříjemná, a to i vzhledem k tomu, že se premiérka snaží unii ukázat, že její aktuální strategie má v dolní komoře parlamentu podporu stabilní většiny.Usnesení podpořilo 258 zákonodárců, proti jich bylo 303. Labouristický poslanec David Lammy dění v parlamentu s odkazem na dnešní svátek svatého Valentýna označil za valentýnský masakr a za zničující verdikt pro premiérčin brexitový plán.Ještě před hlasováním kritizovali usnesení euroskeptičtí zákonodárci ze skupiny European Research Group (ERG). Vadila jim pasáž o podpoře stanovisek, která vyjádřila Dolní sněmovna 29. ledna. Poslanci se totiž tehdy vedle odmítnutí takzvané irské pojistky zároveň postavili proti brexitu bez dohody. Zákonodárci z ERG se nakonec rozhodli, že se dnes hlasování zdrží. Později to sice označili za zbytečný krok, ale část z nich nakonec skutečně nehlasovala.Irská pojistka, která má zabránit vzniku klasických hraničních kontrol mezi Irskou republikou a Severním Irskem, se stala sporným bodem britské politiky. EU a také Británie si udržení pohraničního režimu bez kontrol přejí, ale řada britských poslanců kritizuje podmínky pojistky, která by měla být použita v případě, že se Londýn Brusel během přechodného období nedohodnou na jiném řešení. Navržený pojistný mechanismus podle nich představuje riziko dlouhodobého připoutání Spojeného království k unijním strukturám i po brexitu Parlament dnes také odmítl návrh opozice, aby se do 27. února hlasovalo o upravené brexitové dohodě. Zamítl i návrh Skotské národní strany (SNP), která žádá tříměsíční odklad termínu vystoupení Británie z Evropské unie . O návrhu, aby vláda do sedmi dnů předložila analýzu dopadu brexitu bez dohody na podnikání a obchod se nakonec nehlasovalo, protože se ho autorka, prounijní konzervativní poslankyně Anny Soubryová, rozhodla stáhnout.