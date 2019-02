Nádrže se kvůli oblevě rychle plní. Místo sucha hrozí jiné nebezpečí

Nádrže a přehrady po celé republice se kvůli oblevě rychle plní. Na horách je navíc stále hodně sněhu, a pokud se bude dál oteplovat, hrozí povodně. Podle hydrologů to zatím vypadá, že by vody mohlo být na jaře a v létě dostatek. Nemuselo by se tak opakovat loňské sucho, které v Česku zasáhlo 95 procent území.

Sucho, kam se podíváš. Voda byla loni nad zlato, teď se situace obrátila. Většina přehrad a nádrží po celé zemi má zásoby vody na několik let.

Nejvíce vody během měsíce přibylo na vodních nádržích Žermanice a nedalekém Těrlicku. Obě přehrady jsou naplněné ze sta procent. "Po suchém období loňského roku je současná hydrologická situace dobrá," potvrdila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Třeba nádrž Želivka ve Středočeském kraji má teď zásoby vody na tři roky. Vody je teď dost i na srážky málo bohaté jižní Moravě. "Na vodních nádržích, ve kterých se podepsalo loňské dlouhodobé sucho, se snažíme plnit zásobní prostory," uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Rychlé doplňování přehrad způsobují hlavně dešťové nebo sněhové srážky a opakující se oblevy. "V posledních dvou týdnech dochází k odtávání sněhové pokrývky," sdělil meteorolog Roman Volný.