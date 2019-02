Souhrn 14.2. - akciové trhy podlehly slabým US makrům, eurodolar se hledá, ropa klesá, BCPP v minusu pod taktovkou bank

12.h - Evropa lehce v plusech, eurodolar nejistý, ropa posiluje, BCPP klesá

Hlavní zprávy dne

Pražská burza dnes při průměrné likviditě výrazněji oslabila.Evropské akciové trhy ve druhé polovině dne nabraly negativní směr. Do té doby lehce rostoucí trhy negativně reagovaly na americká makra naznačující sice stále nízkou míru inflačních tlaků, ale také znatelné zpomalování v maloobchodě, což naznačuje zhoršující se náladu US spotřebitelů, kteří jsou pro největší ekonomiku světa naprosto klíčoví. Čínská makra o vývoji tamního obchodu také naznačila, že mnohem větší problémy z probíhající obchodní půtky mezi oběma velmocemi by mohla mít americká strana s výrazným propadem vývozu do Číny v řádu 40%. Čínský export do USA naproti tomu klesl jen mírně.Obavy od začátku dne budila evropská makra v čele s německým HDP za 4Q loňského roku, který jen o fous unikl poklesu do zóny kontrakce.US trhy v průběhu dopoledne lehce negativně reagují na již zmíněná makra. Efekt slabých maloobchodních tržeb umocnil růst počtu nových žádostí o podporu v uplynulém týdnu.Eurodolar dnes nejistý, oscilující kolem včerejšího závěru. Koruna euru na hraně 25,8. Ropa v první polovině dne rostla, ale zmíněná slabá makra z USA dolehla i na ni. BCPP dnes na nic nečekala a oslabovala už od rána. Nedařilo se především bankám v čele s Erste , jež svedla boj o udržení cenové hladiny ad 800 Kč . Výrazněji klesly také akcie ČEZu a Avastu. zajímavý byl poměrně velký objem na dividendových akciích PMČR.