12.h - Evropa lehce v plusech, eurodolar nejistý, ropa posiluje, BCPP klesá

Evropské trhy v průběhu dopoledne postupně ztrácejí ranní optimistické ladění. Důležitou roli hrají výsledkové zprávy a také vývoj americko-čínských obchodních jednání. Z tohoto pohledu byly zajímavé čínské statistiky o bilanci zahraničního obchodu v lednu, které ukázaly velké množství překvapivých skutečností naznačujících, že mnohem větší problém představují problematické obchodní vztahy pro USA a odbyt jejich zboží do Číny. Podle prezidenta Trumpa jdou jednání dobře a dokonce by mohlo být možné prodloužení "obchodního příměří", pokud to bude slibovat nějaké výsledky.Obavy budí evropská makra v čele s německou ekonomikou, která se ve 4Q18 jen těsně vyhnula ekonomické kontrakci. Euro dopoledne osciluje kolem včerejšího závěru k dolaru Koruna silnější k euru pod hladinou 25,8. Ropa dopoledne posiluje v reakci na poslední údaje o vývoji produkce kartelu OPEC a prominentních komentářích odhadujících růst cen k 70 USD BCPP dopoledne všeobecně oslabuje. Nejvíce tlačí na pilu Erste , ostatní banky oslabují jen lehce. ČEZ se vrací k 550 Kč