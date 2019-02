Zisk francouzské automobilky Renault loni výrazně klesl

Čistý zisk francouzského výrobce automobilů Renault se v loňském roce propadl o zhruba 35 procent na 3,45 miliardy eur (89 miliard Kč). Oznámila to dnes firma, v jejímž čele vloni ještě stál Carlos Ghosn. Ten byl v listopadu zadržen v Japonsku kvůli údajným finančním deliktům a v lednu odstoupil z funkce předsedy správní rady i výkonného ředitele Renaultu.



Tržby společnosti Renault se v loňském roce snížily o 2,3 procenta na 57,42 miliardy eur, a to mimo jiné kvůli odchodu z Íránu a slabšímu prodeji naftových automobilů. K poklesu čistého zisku přispěl rovněž nižší příspěvek od japonského partnera Nissan Motor.





"Rok 2018 byl zjevně obtížným rokem, ve kterém jsme čelili očekávaným a i neočekávaným těžkostem," uvedl Thierry Bollore, který v lednu Ghosna vystřídal ve funkci výkonného ředitele. Ghosn, jenž obvinění z finančních deliktů odmítá, se nyní nachází ve vazbě a čeká na zahájení procesu. Hrozí mu až deset let vězení a pokuta deset milionů jenů (přes dva miliony Kč ).Ghosn je architektem dlouholeté aliance Renault-Nissan, do které se v roce 2016 zapojila také automobilka Mitsubishi. Renault v současnosti vlastní v Nissanu podíl přes 43 procent, zatímco Nissan má v Renaultu zhruba 15procentní podíl. Nissan rovněž vlastní zhruba třetinový podíl v Mitsubishi a má nad touto japonskou automobilkou faktickou kontrolu.Příspěvek Nissanu k zisku Renaultu v loňském roce činil 1,51 miliardy eur . To představuje pokles o 46 procent oproti roku 2017, kdy byl hospodářský výsledek Nissanu podpořen jednorázovými příjmy.