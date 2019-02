2018 byl rokem investic do inovací, říká generální ředitel ČSOB Hollows. Mobilní transakce vzrostly o dvě pětiny

Čistý zisk skupiny ČSOB za rok 2018 dosáhl 15,8 miliardy korun. Meziroční pokles je důsledkem mimořádných výnosů v předchozím roce a navyšování investic. "Rok 2018 byl rokem investic do inovací," uvedl generální ředitel banky John Hollows. Objem úvěrů vzrostl na 689 miliard korun, meziročně o 5 %. Objem vkladů se zvýšil na 868 miliard korun, meziročně o 6 %.

Celkový objem aktiv pod správou skupiny ČSOB vzrostl meziročně o procento na 204 miliard korun. Provozní výnosy dosáhly 37,1 miliard Kč, meziročně zhruba stejné výše, provozní náklady se zvýšily na 17,8 miliardy korun, meziročně o 9 %. Jsou zejména odkrazem investice do lidí. Investice do odměňování zaměstnanců se meziročně zvýšily o 10 %

Počet aktivních uživatelů ČSOB mobilního bankovnictví meziročně vzrostl o 25 %, stejně tak rostl počet mobilních transakcí o 39 %. "Získali jsme ocenění pro nejlepší banku v České republice za rok 2018 od mezinárodních časopisů The Banker, Euromoney, Global Finance, EMEA Finance a pro nejlepší online banku the Best Internet Bank, uvedla také ČSOB.



„Rok 2018 byl pro naši skupinu rokem inovací. Podařilo se nám významně investovat do nových technologií. Z pohledu chování našich klientů je vidět, že mají zájem o novinky, které jsou spojené s digitalizací bankovního sektoru. To vnímáme zejména na rostoucím počtu uživatelů mobilního bankovnictví, jejichž počet stoupl meziročně o 25 %. Historickým milníkem v bankovnictví je otevřené bankovnictví, které jsme pro naše klienty v loňském roce spustili, “ řekl John Hollows, generální ředitel ČSOB.



ČSOB vykázala za rok 2018 meziročně nižší, ale stále velmi solidní čistý zisk. "Důvodem jsou nižší ostatní provozní výnosy ovlivněné mimořádnými výnosy v loňském roce (jednorázový výnos z vypořádání dřívějšího soudního sporu, pozitivní přecenění, prodej dluhopisů a výnosy spojené s ukončením kurzového závazku ČNB), vyšší provozní náklady a ztráty ze znehodnocení, zatímco čistý úrokový výnos a čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostly. Nízký ukazatel nákladů na úvěrové riziko a ukazatel podílu úvěrů v selhání odráží přetrvávající vynikající kvalitu úvěrového portfolia," vysvětlila a dále uvedla ČSOB.



„V loňském roce jsme pokračovali v naplňování naší obchodní strategie postavené na modelu bankopojištění. Investujeme do digitálních řešení, díky kterým jsou finanční služby dostupné všem našim klientům. Chceme být dostupní online i prostřednictvím našich poboček a obchodních míst České pošty. Díky našim klientům víme, že osobní kontakt je stále velmi důležitý,“ dodal John Hollows.

Přehled celoročních výsledků ČSOB: