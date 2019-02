Strach z evropské recese a německá „nula“ pod tlakem

Evropská ekonomika zpomaluje. Reálná hrozba brzké recese je sice podle nás mimo mísu, nervozitu však přiživuje nemálo faktorů, od propadu evropského segmentu průmyslu přes geopolitická rizika, jako jsou obchodní války či brexit. Optimismus tak slábne a investoři se začínají postupně přesouvat do bezpečných přístavů, kam v rámci (nejen) starého kontinentu patří například německé státní dluhopisy.

Fakt, že tzv. bundy přitahují kapitál, potvrzuje nejlépe posun výnosu 10letého instrumentu. Ten se po bezmála třech letech, a to i přes ukončení programu kvantitativního uvolňování ze strany ECB (čisté nákupy aktiv), opět přiblížil k psychologické hranici 0 %. U krátkodobějších dluhopisů – od pokladničních poukázek až po devítiletý tenor – byla tato německá nula dokonce už prolomena.

Důvody, proč jsou investoři ochotni držet aktiva se záporným výnosem, mohou být různé. Nabízí se možnost predikce pokračující rally, z níž by mohli profitovat skrze rostoucí ceny dluhopisů, stejně tak i víra ve zpevnění podkladové měny, které by mohlo záporné výnosy převýšit. V neposlední řadě může roli sehrát i strategie sledování určitých benchmarků v podobě dluhopisových fondů zaměřujících se na bezpečná aktiva, jako jsou právě ta německá.

Ale nejsou to jen německé bundy, které reflektují strach z ekonomického zpomalení a geopolitiky. Atraktivita bezpečných aktiv je patrná napříč celosvětovým spektrem. Asi nejlépe to dokazuje index Bloomberg Barclays sledující globální agregovanou hodnotu kapitálu alokovaného v aktivech s negativní výnosem, který je na nejvyšších úrovních od roku 2017. Jen za dobu od října 2018 z hodnot pod 6 biliony dolarů se do dneška dostal na necelých 9 bilionů.

Podobný trend je možné pozorovat i u evropských korporátních dluhopisů. Zatímco průměr krátkodobých aktiv se drží nad nulou (cca 0,4 % dle dat Bloombergu), celkový počet instrumentů se záporným výnosem vzrostl. Na začátku ledna agentura evidovala celkem 13 bondů s výnosem pod nulou, dnes se jejich počet zvýšil na 64.

A co posun dlouhodobých státních výnosů znamená? Znamená to, že investoři očekávají horší ekonomický vývoj, nižší inflaci, a tudíž i nízké úrokové sazby. Na druhou stranu, většina analytiků předpovídá, že by konkrétně hranice nula procent u 10letého německého bundu měla tlak ustát. K jejímu prolomení – a k dlouhodobějšímu setrvání pod ní – by musela nejen z německé, ale i evropské ekonomiky přijít další horší data, a to například i z trhu práce, včetně nezaměstnanosti a tempa růstu mezd.

Katalyzátorem posunu pod nulu tak s mnohem vyšší pravděpodobností mohou být, alespoň podle analytiků oslovených agenturou Bloomberg, geopolitické faktory. Mezi ně patří například eskalace obchodních válek, prodloužení shutdownu americké vlády, dále tvrdý brexit bez dohody či vítězství populistů v květnových volbách do Evropského parlamentu.

Dolar pod vlivem obchodních vyjednávání

Zaměříme-li se na devizové trhy, dolarová jízda pokračovala i během středy. K ziskům americké měny přispěla slabší evropská data - konkrétně prosincový propad průmyslu eurozóny meziročně pod hranici -4 % - a naopak nad očekávání trhu lepší výsledek americké jádrové inflace. Zatímco celková inflace USA v lednu zpomalila z 1,9 % meziročně na 1,6 %, její jádrové vyjádření (očištěné o ceny potravin a energií) naopak dosáhlo 2,2 % y/y oproti predikci 2,1 %.

Dnes zelené bankovky odevzdávají část předchozích zisků jak vůči euru, tak i ve vyjádření dolarového indexu. K ústupu předchozí vlny averze k riziku přispěla informace, že americký prezident Trump zvažuje prodloužení celního ultimáta uvaleného na Čínu za 1. březen, a to o 60 dní. Podle agentury Bloomberg tak chce získat více vyjednávacího času. Do toho spadá i dnešní hlavní kolo obchodních debat mezi Čínou a Spojenými státy, kterého se účastní obchodní zmocněnec pro USA Robert Lighthizer a americký ministr financí Steven Mnuchin. Jednání povede čínský premiér Liu.

Co se týče zahraničních dat, dnes ráno byl zveřejněn odhad německého HDP za čtvrté čtvrtletí loňského roku. Ukázalo se, že hospodářství našich sousedů během 4Q 2018 mezikvartálně stagnovalo, tudíž se po předchozím propadu nakonec vyhnulo recesi. Jako další bude reportováno HDP eurozóny, v USA pak index cen výrobců a maloobchodní tržby.

Jak je patrné, možnost prodloužení celního ultimáta podpořila rizikovější měny. Pokud bychom se v rámci dalšího vývoje dočkali obdobných pozitivních zpráv, dolar by pravděpodobně ustupoval, zatímco například měny rozvojových trhů by zpevňovaly. Aktuálně se americká měna vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1283 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,05 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1253 do 1,1367 EURUSD.*

Inflace podpořila korunu

Koruna se během středy posunula k silnějším hodnotám kolem hranice 25,80 za euro. Hlavním hybatelem byl výsledek lednové inflace, který – především díky cenám elektřiny, resp. nákladům na bydlení celkově – překonal odhad trhu i prognózu ČNB.

Investoři v návaznosti na dosažení tempa růstu spotřebitelských cen na úrovni 2,5 % y/y začali spekulovat na možnost dalšího zvýšení úrokových sazeb. Tuto představu pak podpořil i komentář centrální banky, která potvrdila další nárůst jádrové inflace.

Oproti prognóze vyšší inflační čísla sice spekulaci o sazbách přiživují, na jednostranné soudy je však podle nás stále brzy. Jednak je potřeba si posečkat na další data (nejbližší bude páteční zveřejnění HDP za 4Q 2018), stejně tak i na vývoj kolem rizik, která byla na únorovém zasedání centrální banky zmíněna.

I tak se ale ukázalo, že akcelerace tuzemské inflace ovlivnila některá doporučení bank. Zmínit je možné Societe Generale, která doporučuje úrokové zajištění prostřednictvím korunového FRA 6x9 s vidinou posunu z 2,14 % na 2,64 %. Svůj tip staví na výhledu dvou kol navyšování úroků během roku 2019. Konkrétně by se mělo jednat o květen a srpen, přičemž lednová čísla o inflaci částečně zvýšila riziko prvního hiku dokonce již v březnu.

I my pro letošek očekáváme dvojí navýšení sazeb ČNB, březnový termín však považujeme za předčasný. Nejbližší hike by podle nás mohl přijít v květnu, přikláníme se však spíše k červnu. Následující pak pravděpodobně až v závěru roku.

Dnes nás žádná domácí data nečekají. Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,77 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,72 až 25,85 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,68 až 22,94 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.