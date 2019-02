Výsledky Barrick Gold za 4Q18 mírně pod odhady. Vyšší odhady těžby, snižování nákladů na těžbu

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Barrick Gold ohlásil za 4Q18 tržby 1,9 mld. USD , mírně pod odhadem trhu 1,96 mld., a upravený zisk na akcii 6 centů, těsně nad odhadem trhu 5 centů. Firma za 4Q18 zaúčtovala ztrátu 1,2 mld. USD poté, co snížila odhadovanou hodnotu některých aktiv, která nesplňují investiční kritéria. Tato ztráta však nevstupuje do upraveného zisku. Společnost za celý loňský rok vytěžila 4,53 mil. uncí zlata s celkovými náklady na unci 806 USD , nicméně tato čísla byla již předoznámena v lednu. Barrick očekává v r. 2018 již po spojení s Randgold Resources těžbu 5,1 – 5,6 mil. uncí zlata a celkové náklady na unci 870 – 920 USD . Tyto náklady jsou v průměru o 11 % výše než loňských 806 USD /unce, avšak srovnání je obtížné vzhledem k tomu, že loňský údaj je pouze za Barrick před sloučením s Randgoldem. Šéf společnosti Mark Bristow nicméně uvedl, že různé faktory indikují možnost do budoucna náklady snižovat směrem k 700 USD /unce, což byl cíl firmy ohlášený v r. 2016. Náklady loni i letos jsou negativně ovlivněny menší hustotou zlata v hornině, která se momentálně těží ve většině dolů. Vyšší očekávaná těžba letos (5,1 – 5,6 mil. uncí vs. 4,53 mil. loni) plyne ze spojení s Randgoldem. Podle Bristowa firma letos počítá s divesticí některých dolů, které ziskovostí nezapadají do portfolia. Letos má také Barrick představit výhled na příštích 5 let.