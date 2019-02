Jiřina Bohdalová žaluje banku. Kvůli padělkům obrazů za miliony.

Oblíbená herečka Jiřina Bohdalová zažalovala Komerční banku. U civilního soudu tak chce získat zpátky miliony, které investovala do padělaných obrazů. Falzifikáty nabízel VIP klientům banky privátní bankéř Radek Pokluda.

"V současné době je to okolo pěti miliónů. Odpovídá to hodnotě, o kterou žalujeme Komerční banku," řekl Radiožurnálu advokát Bohdalové Michal Morawski.

Civilní žalobu opřel zejména o to, že Pokluda falešné obrazy známých českých autorů prodával nejen jménem banky, ale také přímo v jejích prostorách.

"Své klienty vlastně uváděl v omyl, že se jedná o obrazy z propadlých zástav Komerční banky a tím vyvolal v klientech předpoklad, že jsou to kvalitní prověřené obrazy, že to nejsou žádné padělky,“ vysvětlil Morawski. Dodal, že oblíbená herečka by nikdy tolik peněz do umění nedala, pokud by si myslela, že nejde o oficiální akci banky.