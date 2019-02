Výsledky Airbusu za 4Q18 nad odhady. Výhled také překonal očekávání. Konec výroby obřích A380

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Výrobce letadel Airbus reportoval dnes ráno výsledky, které jsou na provozním zisku lepší než nejvyšší odhady analytiků. Také výhled na tento rok je nad konsensem. Airbus dosáhl za loňský rok tržeb 64 mld. EUR (oček. 62,81 mld. EUR ), provozního zisku 5,83mld. EUR (oček. 5,12 mld. EUR ). Vedení společnosti odhaduje růst letošního zisku EBIT na +15 % r/r, a to je také trhem (oček. +9,6 %). Celoroční dividenda by měla být 1,65 EUR , což investory mírně zklamalo, když čekali 1,79 EUR Výrobce také oznámil, že ukončí výrobu obřích letounů A380. Poslední letoun této řady by měl být dodán v roce 2021. Rozhodnutí přišlo poté, co hlavní odběratel v podobě aerolinek Emirates nově snížil původní objednávku a objednal 70 strojů menších verzí A350 a A330neo.