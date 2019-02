Stock Spirits: Výkonnost máme zatím solidní

Výrobce alkoholických nápojů Stock Spirits Group má v tomto roce zatím „solidní“ výkon a celkově plní svoje plány na celý rok. Firma to uvedla před dnešní výroční valnou hromadou. Akcie společnosti obchodované na pražské burze klesají v úvodu o 1,6 % na 67,00 Kč.



Celkový trh s tvrdým alkoholem v Česku vyrostl podle hodnoty během prvního čtvrtletí o 2,1 %, i když objem se snížil o 0,1 %. Tržní podíl Stocku se ale vrátil k růstu.





Polský trh s vodkou v prvním čtvrtletí vyrostl co do hodnoty o 2,4 % a došlo zde meziročně k mírnému zvýšení objemu (o 0,9 %). Podmínky v zemi jsou ale z hlediska cenové politiky nadále velice soutěživé, uvedl také Stock Společnost také informovala, že obdržela výměr polského berňáku, který se týká restrukturalizace duševního vlastnictví před vstupem firmy na trh a dalších historických interních firemních záležitostí. Firma tento výměr, který se týká položek zveřejněných ve výroční zprávě za rok 2018, vypořádala platbami v celkové částce 5,5 milionu EUR . Ve finanční pozici nebo výkonnosti skupiny by se tento posudek ani související platby neměl „zásadně“ projevit, tvrdí Stock V poklesu pokračují segmenty, ve kterých Stock působí na italském trhu. Nedávno oznámený nákup tradičního italského výrobce grapy Distillerie Franciacorta posílí postavení firmy na trhu s čistou či ochucenou vodkou nebo limoncellem.