MF chystá podporu spoření na důchod

Dne dnešního tisku (HN) připravuje ministerstvo financí podporu spoření na důchod . Nejednalo by se tedy přímo o penzijní reformu, ale o částečnou podporu spoření na penzi . Prozatím není projekt hotov, ale mohlo by se jednat o kroky jako osvobození dividend či dluhopisových úroků od daně , možné odečty od daně prostředků vynaložených na spoření na penzi a další. Pravděpodobně zde bude podmínkou dlouhodobý horizont, který bude odpovídat spoření na penzi a k tomu zřejmě speciálně vytvořený účet. Prozatím se jedná jen o letmé informace, ale podobnou iniciativu bychom vnímali pozitivně a mohla by se v delším horizontu pozitivně projevit na domácím kapitálovém trhu.