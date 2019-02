Erste: ECB kritizuje rumunskou bankovní daň

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Evropská centrální banka v dopise adresovaném rumunskému ministru financí kritizovala zavedení bankovní daně . ECB se nelíbí především absence analýzy dopadu této daně , která může mít výrazný dopad na stabilitu finančního sektoru v zemi, a to, že vláda toto opatření předem s ECB nekonzultovala. V pondělí 18. února by se měla konat další schůzka zástupců vlády a rumunské centrální banky, kde by mohly zaznít návrhy na změny v parametrech této daně