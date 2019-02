Telekomunikace: Babiš nevidí důvod pro přetrvávající vysoké ceny mobilních dat

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Dnešní MFD přináší vyjádření premiéra Babiše o cenách za data. Premiér uvedl, že je pravda, že Česká republika má jedny z nejvyšších cen za GB dat při přepočtu na kupní sílu obyvatelstva v rámci EU. Současně řekl, že nevidí výraznější důvod, aby tomu tak bylo a snahou jeho vlády bude zmíněnou situaci změnit. S ohledem na připravovanou aukci 700 MHz pásma řekl, že aukce musí být udělána správně a korektně. Připravovaná aukce by mohla na trh přinést čtvrtého operátora, který by současně mohl znamenat vyšší konkurenci právě na poli přenosu datových služeb. Zmíněné informace vnímáme mírně nepříznivě vzhledem k tomu, že bude přetrvávat tlak na cenovou politiku datových služeb, které by měly být jedním z hlavních tahounů budoucích telekomunikačních služeb.