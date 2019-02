Ranní glosa: Inflace porazila trh i ČNB

Lednová inflace vždy patří mezi nejsledovanější ukazatele už proto, že do jisté míry nastavuje laťku pro další měsíce. V tuto dobu obvykle dochází k rozsáhlejším úpravám regulovaných cen, zvyšují se nájmy a obecně právě začátek roku vybízí ke změně ceníků. Je to i asi nejhůře odhadnutelná hodnota inflace v průběhu celého roku, když si uvědomíme, kolik tisíc cen za sebou skrývá položka nájemného, z kolika set cen vychází energie a desítek plyn . Není proto divné, když se lednovou inflaci nepodaří přesně odhadnout. Meziroční inflace se tak letos v lednu dostala na 2,5 %, zatímco centrální banka počítala pouze s dvojkou a ve svém následném komentáři už připustila, že “zveřejněná data představují proinflační riziko stávající prognózy”. Nešlo totiž jen o nějaký administrativní zásah shůry, ale o vyšší číslo se vlastně postarala i tzv. jádrová inflace , která se již vyšplhala na rovná 3 %. Je to mimochodem nejvyšší hodnota od roku 2007, kam až sahá aktuální časová řada tohoto ukazatele. A to už je z pohledu prognózy - zveřejněné teprve minulý týden - trochu jiná káva Prvním testem nový výhled z dílny ČNB tedy příliš úspěšně neprošel a až v pátek jej čeká další v podobě předběžného odhadu HDP za čtvrtý kvartál loňského roku. Jestli bude vyšší než ČNB avizovaná 2,3 %, budou mít pro několik dalších týdnů finanční trhy - a na konci března i centrální bankéři - těžkou hlavu. Reagovat na vyšší inflaci a slabou korunu nebo dát opět přednost zahraničním rizikům a nejistotám a svůj krok raději oddálit? V tuto chvíli je to samozřejmě v podstatě neodhadnutelné, a tak nezbývá než si počkat nejprve na páteční HDP a následná další čísla z domácí ekonomiky (únorová PMI, lednový průmysl atp.) a teprve poté zvažovat pro a proti. Už teď je ovšem pravděpodobné, že výhled centrální banky je možná až příliš optimistický. Nejenom kvůli inflaci , ale i z pohledu předpokládaného ekonomického růstu. Březnové rozhodování bankovní rady bude nejspíše ještě složitější, než se v tuto chvíli zdá. Je tedy potřeba o to víc sledovat každé další číslo z naší ale i evropské ekonomiky . Ta totiž napoví, kdy mohou jít sazby znovu nahoru.