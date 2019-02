Italská vláda je ochotna investovat do nové Alitalie

Italská vláda je ochotna podpořit vytvoření letecké společnosti New Alitalia. O nejnovějším pokusu vlády vzkřísit problémového přepravce informovala kancelář předsedy vlády. O věci dnes jednal premiér Giuseppe Conte, ministr hospodářství Giovanni Tria a ministr průmyslu Luigi Di Maio. Aerolinky Alitalia byly v roce 2017 umístěny pod zvláštní správu a Řím od té doby pro ně hledá kupce. Společnost vláda zachraňuje už potřetí za deset let.



"Vláda je ochotna prostřednictvím ministerstva hospodářství participovat na vytváření společnosti New Alitalia za předpokladu, že bude v souladu s evropskými pravidly a bude mít životaschopný podnikatelský plán," uvádí prohlášení.



Záměr převzít Alitalii už dříve ohlásila italská státní železniční společnost Ferrovie dello Stato (FS), pokud se k ní ale připojí jeden nebo dva partneři. Dnes oznámila, že zahájila jednání se společnostmi Delta Air Lines a easyJet o vypracování záchranného plánu pro domácího přepravce. Obě firmy zájem potvrdily, aerolinky easyJet nicméně dodaly, že v této fázi není žádná transakce jistá.



Alitalia byla za 70 let své existence v zisku jen několikrát. Navzdory několika reorganizacím a finančním injekcím je firma stále ztrátová. Za posledních 20 let přišla italské daňové poplatníky na téměř deset miliard eur (258 miliard Kč ).Prodej společnosti měl být původně hotov do dubna, termín byl ale posunut kvůli volbám , které se konaly v březnu, a následné změně vlády.