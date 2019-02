Airbus končí s výrobou letounu A380 superjumbo

Evropská společnost Airbus dnes ohlásila konec výroby letounu A380 superjumbo. Největší stroj pro osobní přepravu na světě přestane kvůli nezájmu zákazníků vyrábět v roce 2021. Letadlo mělo konkurovat legendárnímu boeingu 747, aerolinky ale dávají přednost menším modelům.



Poslední ránu plánům s superjumbem zasadila společnost Emirates snížením objednávky na letadla A380 na 123 z původně zamýšlených 162 strojů. Podle nové dohody s Airbusem objedná 70 menších modelů A350 a A330neo.





"V důsledku tohoto rozhodnutí nemáme žádný významný objem nevyřízených zakázek na A380, takže není důvod zachovávat výrobu," uvedl generální ředitel společnosti Airbus Tom Enders. Upozornil, že letouny budou ještě řadu let v provozu a že Airbus bude jejich provozovatelům nadále poskytovat plnou podporu. "Cestující po celém světě milují létání tímto skvělým letadlem," prohlásil.První let stroje A380 se uskutečnil v dubnu 2005 a první let s cestujícími následoval v září 2006. Společnost Airbus v dnešním prohlášení uvedla, že poslední letoun A380 bude dodán v roce 2021. Její rozhodnutí může ovlivnit 3000 až 3500 pracovních míst . Příští týden se začne o záležitosti jednat s odborovými svazy, napsala agentura Reuters.Firma Airbus dnes rovněž oznámila, že v loňském roce zvýšila čistý zisk o 29 procent na 3,1 miliardy eur (80 miliard Kč ). Loňské výsledky již přitom zahrnují mimořádné náklady 463 milionů eur (12 miliard Kč ) související s ukončením výroby letadel A380 superjumbo.