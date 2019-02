Bloomberg: Investoři se obrací z kryptoměn na deriváty

Investoři a malí těžaři kryptoměn se obracejí směrem na deriváty. Vede je k tomu dlouhá kryptoměnová zima, kterou trh právě teď prochází. Se zprávou přišel informační web zaměřený na obchod Bloomberg 13. února 2019.

Článek prezentuje zvyšující se popularitu složitých obchodních instrumentů jako způsobu získání krátkodobých výdělků. Tento fakt spojuje s tím, jak složité se stalo pro obchodníky přežít tento pobyt medvěda – nejdelší z jeho návštěv v historii.

Sam Bankman-Fried – CEO Alameda Research, obchodní společnosti zaměřené na digitální aktiva sídlící v San Franciscu, řekl Bloomberg:

“Každý sedící na balíku tokenů viděl během medvědího trhu v roce 2018 to, že jejich byznys je závislý na ceně kryptoměn. Pro takové je životně důležité mít některé peníze ulité, pokud cena kryptoměn půjde dolů.”

S řadou finančních profesionálů vstupujících na trh s kryptoměnami se řady sofistikovaných obchodních instrumentů výrazně rozrostly. Jako příklad Bloomberg uvádí zástupce singapurské obchodní společnosti se zaměřením na kryptoměny, QCP Capital, který přiblížil, že společnost v poslední době nakoupila options s tříměsíční lhůtou za nominální hodnotu 250 Bitcoin (BTC). To se rovná zhruba 900 000 amerických dolarů.

Podle zdrojů skupiny Bloomberg byla hodnota kontraktu stanovena na 4200 dolarů. To by znamenalo, že pokud se v době vypršení kontraktu bude cena pohybovat pod tímto mezníkem, protistrana obchodu získá 666,250 dolarů a nechá si své BTC. Pokud se však cena bude pohybovat nad tímto mezníkem, protistrana bude muset svých 250 BTC prodat za mezní cenu, aniž by měla nárok na jakékoliv změny.

Vzhledem k faktu, že mnoho těchto derivátních kontraktů jsou osobní smlouvy, je velmi obtížné získat oficiální statistiky. Nicméně článek zmiňuje, že těžaři neobvykle trpící pod náporem trhu, se stali hlavními obchodníky, kteří tyto možnosti využívají.

Článek nádále upozorňuje, že pokud se technologičtí průkopníci dostanou do takového obchodu s bývalými členy Wall Street, může trh utrpět. Takové případy jsou často přirovnávány k “plavání s žraloky”, vzhledem ke zkušenostem, které straně průkopníků chybí.

Jak okomentoval jeden bývalý člen Citigroup:

“Těžaři by se měli být na pozoru, aby nebyli oklamáni lidmi, kteří se v derivátech vyznají. Obchodní profesionálové se budou snažit, aby těžaři prodávali své kryptoměny příliš levně.”

