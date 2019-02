Nečekaně vysoká inflace dostala korunu na silnější hodnoty (Komentář)

Koruna dnes posilovala dokonce těsně po hranici 25,80 CZK/EUR a to i přesto, že euro dnes mělo tendenci oslabovat. Společnou měnu následoval polský zlotý, zatímco maďarský forint se v podstatě držel na svém. Korunu dnes podpořilo výrazné zrychlení inflace. Ta se na začátku roku vyšvihla o půl procentního bodu na 2,5 %. Za jejím zvýšením stálo očekávané zdražení cen elektřiny. K němu se ale přidalo výrazné zrychlení jádrové inflace (3,1 % podle našeho výpočtu). O trochu rychleji, než jsme čekali, se zvedly i ceny potravin.



V návaznosti na dnešní report trhy započítaly do svých cen vyšší pravděpodobnost zvyšování sazeb v květnu. My s ním v tuto chvíli počítáme, dokonce se domníváme, že při vysoké inflaci a současném kurzu koruny by k němu mohlo dojít již na březnovém zasedání. Víc jsme k inflaci napsali zde: http://bit.ly/2E7SAWC.