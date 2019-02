Nidetzký: Neřízený brexit by letos mohl ubrat z českého HDP až 1 procentní bod

Růst české ekonomiky by mohl letos zpomalit až o 1 procentní bod, opustí-li Británie Evropskou unii bez dohody, řekl dnes podle agentury Reuters viceguvernér České národní banky (ČNB) Tomáš Nidetzký.

V roce 2020 by pak taková událost podle citlivostního scénáře centrální banky mohla ubrat z hrubého domácího produktu 0,5 až 0,75 procentního bodu, prohlásil v rozhovoru pro internetovou televizi Blesk.cz.

České hospodářství by podle něj tento dopad pocítilo hlavně nepřímo skrze ochlazení ekonomiky hlavního obchodního partnera, Německa.

"Podle našich propočtů by přímý dopad na Českou republiku z obchodních vztahů se Spojeným královstvím nebyl tak významný," řekl Nidetzký. "Samozřejmě mnohem významnější by byl dopad zprostředkovaný, to je právě dopad na německou ekonomiku a následně na českou ekonomiku. Tam podle citlivostního scénáře pracujeme (s tím), že by to mohlo mít dopad do dynamiky HDP v letošním roce až 1 procento a v příštím roce půl až tři čtvrtě procenta."

Aktuální prognóza ČNB počítá s růstem českého HDP o 2,9 procenta v letošním roce a o 3,0 procenta v roce 2020.

Loni česká ekonomika zřejmě vzrostla o 2,8 %, vyplývá z odhadů analytiků oslovených ČTK. V samotném čtvrtém čtvrtletí zůstal podle většiny předpovědí meziroční růst na 2,4 % a růst ve srovnání s předchozím čtvrtletím mírně zrychlil na 0,7 %. Český statistický úřad zveřejní první předběžný odhad HDP v pátek 15. února.

Zdroje: Reuters, ČTK