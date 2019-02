IEA varuje kvůli Venezuele před narušením trhu s ropou

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) ponechala ve své dnešní pravidelné zprávě o situaci na trhu s ropou výhled růstu poptávky po této surovině beze změny. Zvýšila však odhad růstu dodávek ze států mimo Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC). Současně varovala, že politická krize ve Venezuele narušuje trh s ropou, což se projevuje tím, že na něm začíná být nedostatek těžší ropy s vysokým obsahem síry. Ta se těží právě ve Venezuele.



Poptávka po ropě se má letos zvýšit o 1,4 milionu barelů denně. Agentura nechala svou lednovou prognózu beze změny navzdory signálům, že zpomaluje růst globální ekonomiky. Poptávku po ropě totiž dál podporují nižší ceny a spuštění nových petrochemických projektů v Číně a v USA.





IEA však očekává zvýšení růstu těžby ropy ze zemí mimo kartel OPEC o 1,8 milionu barelů denně, což je o 200.000 barelů denně více, než agentura odhadovala před měsícem. Snížila pak odhad poptávky po ropě od kartelu OPEC na 30,7 milionu barelů z předchozích 31,6 milionu barelů denně.Dodávky ropy na globální trhy jsou navzdory narušení dodávek z Venezuely dostatečné, přesto se objevuje vážné riziko, a to v otázce kvality, upozornila IEA. Dodávky těžší ropy , která se těží ve Venezuele, klesají i jinde, protože tato ropa se běžně těží zvláště v zemích OPEC, které také snižují těžbu. Nedostatek této ropy tak může způsobit komplikace mnoha rafineriím, včetně těch v USA, které jsou upravené na její zpracování, dodala IEA."Ceny ropy se nezvyšují alarmujícím způsobem, protože trh stále pracuje s přebytky, které byly vybudovány v druhé polovině roku 2018," uvedla IEA. "Pokud jde o kvantitu v roce 2019, samotné Spojené státy zvýší produkci ropy o více, než činí současná prudce ve Venezuele. Z hlediska kvality je to složitější," dodala agentura.Washington zakazuje dovoz ropy z Venezuely, protože neuznává výsledky prezidentských voleb , ze kterých vyšel jako vítěz opět Nicolás Maduro. Spojené státy jsou největším odběratelem venezuelské ropy . Těžba této suroviny ve Venezuele je i tak nejnižší za několik desítek let kvůli narůstající ekonomické krizi, která si vybírá daň na ropné infrastruktuře, poznamenala agentura Reuters.