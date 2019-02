Trump: Jsem ochoten dát dohodě s Čínou více času, pokud budou jednání zdárně postupovat

Americký prezident Donald Trump je ochoten prodloužit jednání o nové obchodní dohodě mezi Spojenými státy a Čínou za původně stanovený termín 1. března. Podmínkou ale je, že jednání budou zdárně postupovat, řekl prezident v úterý.



"Obecně řečeno tomu ale nakloněn nejsem," dodal. Obě země uvalily na své zboží cla ve výši miliard dolarů a USA pohrozily, že pokud se vzájemné obchodní vztahy nepodaří do 1. března urovnat, cla ještě zvýší.



Další kolo americko-čínských rozhovorů je plánováno na čtvrtek. Na jednání do Pekingu za čínským vicepremiérem pro ekonomickou agendu Liou Chem přijede americký ministr financí Steven Mnuchin a obchodní zmocněnec Robert Lighthizer.





Podle analytiků ale zbývá na vyřešení celního sporu příliš málo času. Louis Kuijs ze společnosti Oxford Economics agentuře AP řekl, že záměrem Číny je tento týden pouze ukázat, že jednání dostatečně postupují, aby byl Trump ochoten termín prodloužit a kladl si co nejméně podmínek.V nejožehavějším problému, kterým je požadavek Washingtonu, aby Peking upustil od plánu na vládou podporované vytváření globálních šampionů v oblasti robotiky a dalších pokročilých technologií, je podle zpravodajského serveru BBC náznaků, že by mohl být vbrzku vyřešen, jen poskrovnu. Obchodní partneři Číny tvrdí, že země tímto záměrem porušuje závazek otevřít svůj trh. Někteří lidé v USA se domnívají, že by taková čínská politika mohla ohrozit průmyslové prvenství Spojených států.Probíhající obchodní spor mezi oběma zeměmi již nepříjemně zasáhl jak čínské tak americké firmy . A obavy z jeho další eskalace rostou spolu s postupným ochlazováním globální ekonomiky Trump se se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem v prosinci dohodl na 90denním příměří v obchodní válce s tím, že se po tuto dobu budou snažit vyjednat novou obchodní dohodu. Příměří platí do 1. března. Pokud se obě strany nedomluví jinak, zvednou USA následující den cla na čínské zboží v hodnotě 200 miliard dolarů (4,6 bilionu Kč ) z deseti procent zavedených v červenci na 25 procent.