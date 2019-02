Přebytek běžného účtu platební bilance pod 1 % HDP (13.2.2019)

Bilance běžných transakcí někdy označovaná jako vnější bilance ČR skončila v roce 2018 v přebytku 38 mld. korun. Sice je toto kladné saldo nižší než v roce předchozím, nicméně stále je možné považovat tento výsledek za pozitivní. Už třeba proto, že ani rychle rostoucí domácí spotřebitelská a investiční poptávka nesrazila dosavadní přebytek obchodu se zbožím a službami směrem dolů. To co vedlo k meziročně nižšímu saldu vnější bilance země, byl především odliv výnosů do zahraničí. Nejenom investičních v podobě dividend podniků pod zahraniční kontrolou a úroků ze státních dluhopisů, ale i mezd vyplácených zahraničním pracovníkům v ČR. Je to jeden z efektů vysoké zaměstnanosti cizinců v tuzemských firmách.



Zjednodušeně se dá říct, že pozitivní výsledek obchodu dokázal vykompenzovat nejenom odliv zisků, úroků a mezd, ale ještě něco i zůstalo. A je toho mnohem víc, než naznačuje dnešní hlavní číslo, protože je zde ještě okolo 100 miliard reinvestovaného zisku, který v ČR fakticky zůstává. Na druhou stranu, vzhledem k výrazné pozici, kterou si zde zahraniční investoři vybudovali v době kurzových intervencí, je dnešní číslo přebytku spíše symbolické. I proto si myslíme, že tlak na posilování koruny nebude ani v letošním roce tak silný, jak jej už tradičně předpokládá prognóza ČNB. Zvlášť, pokud se vnější bilance země ani letos nijak výrazně nezmění.





