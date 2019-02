Poučky a indikátory, kterým by se investoři měli vyhnout velkým obloukem

Žádný indikátor není dokonalým ukazatelem dalšího vývoje na trhu, a i proto je tak důležitá diverzifikace a dlouhodobý investiční horizont. Investiční společnost Schwab k tomu dodává: Když investoři uvažují o dalším vývoji v letošním roce včetně dopadů fiskální či monetární politiky nebo kroků jednotlivých firem, mohou mít pocit, že je nutné najít nějakou jednoduchou odpověď. Právě v takových složitých situacích nejvíce lákají jednoduchá pravidla a poučky. Schwab před nimi ale obecně varuje a zaměřuje se na několik z nich.



Někdy se například tvrdí, že pokud je vítěz Super Bowlu z konference NFC, akcie budou ten rok růst a naopak. Od roku 1998 má ale tento indikátor podle Schwabu mizernou předpovídací schopnost. Správně předpovídal vývoj na akciovém trhu asi v polovině případů. O moc lépe na tom není takzvaný „lednový efekt“. Podle něj vývoj v lednu určuje další směr akciového trhu po celý zbytek roku. Schwab tvrdí, že od roku 1969 byl lednový růst indexu MSCI World v 81 % případů následován celoročními zisky. Nadšení z predikční schopnosti tohoto indikátoru ale opadá ve chvíli, kdy se zabýváme ztrátami. Když akcie v lednu klesaly, platilo to následně po celý zbytek roku jen v jedné třetině případů. Takže celkově lze o nějakém lednovém efektu hovořit jen těžko.





Někdy také můžeme slyšet, že celoroční zisky akcií lze predikovat již z prvních pěti obchodních dní roku. Podle Schwabu jde zřejmě o odraz toho, že během posledních 37 let trh dosáhl celoročních zisků ve 22 z 28 případů, kdy akcie za prvních pět lednových dní posílily (opět se jedná o data týkající se indexu MSCI World). Jenže k tomu je dobré dodat, že v případě poklesů je již úspěšnost tohoto indikátoru opět jen asi třetinová. A například minulý rok akcie během prvních pěti dní rostly, ale na konci roku byly ve ztrátě.Schwab také varuje před pokusy o predikci chování trhu podle znamení zvěrokruhu, konkrétně toho čínského. Letošní rok je podle něj rokem prasete a podle historie by tak mělo jít o rok výjimečně dobrý. Jenže za dobu, kdy se používá index MSCI World, proběhl rok prasete jen čtyřikrát, tudíž nelze činit nějaké pevné závěry. Pokud by se investor ale přece jen chtěl řídit tím, v jakém znamení se právě daný rok nachází, může mu pomoci následující graf s průměrnou historickou návratností trhu u každého znamení. Prase je druhé nejlepší, na prvním místě figuruje vůl, naopak nejhůře si vede kůň:

Schwab namísto podobných „pravidel“ doporučuje například pohled na rozdíl mezi mírou nezaměstnanosti a inflace. Jak ukazuje následující graf, pokud se tento rozdíl blíží nule, jde o významný varovný indikátor, který s předstihem ukazuje na možné problémy na trhu a v ekonomice:





Zdroj: Schwab