Ceny českých nemovitostí se vyrovnají německým za 25 let, Francii doženeme již za 10 roků

Tržní ceny nemovitostí v České republice se rychle přibližují bohatším zemím západní Evropy. Při pokračování průměrného růstu z let 2013 až 2017 dosáhnou rakouské úrovně v roce 2042 a německé v roce 2044. Vyplývá to z analýzy odborníků Expobank CZ. Ceny rezidenčních nemovitostí u nás i západních sousedů patřily v posledních letech mezi nejrychleji rostoucí v Evropě. Již v roce 2029 by mohly dosáhnout průměrné ceny bydlení v Česku stejných částek jako ve Francii, kde naopak docházelo ke stagnaci.



Ceny českých nemovitostí patří mezi nejrychleji rostoucí v Evropské unii. Mezi lety 2013 a 2017 rostly podle Eurostatu průměrně o 6,3 % ročně. Z toho mezi lety 2016 a 2017 dokonce o 11,7 %. Jednalo se o nejvyšší změnu v rámci evropské osmadvacítky.



Úroveň cen jako na Západě

Skutečnost, že je možné pořídit bydlení v České republice za podstatně nižší ceny než ve státech západní Evropy, nemusí platit dlouho. Pokud budou ceny nemovitostí růst obdobně jako v posledních letech, dojde za pár let k dorovnání hodnot rezidenčních nemovitostí. Podle Property Indexu 2017 je průměrná cena při nákupu bydlení u našich západních sousedů o 20 % (Rakousko), respektive 50 % (Německo) dražší. Kvůli výraznějšímu růstu cen nemovitostí docházelo v uplynulých letech ke snižování tohoto rozdílu. V případě, že ceny porostou nadále stejným tempem, nové prostory k bydlení budeme kupovat v průměru za stejné ceny jako občané Rakouska již v roce 2042. O dva roky později by potom došlo i ke srovnání cen rezidenčních nemovitostí s těmi německými. „Nicméně realita bude zcela jistě odlišná. Stále budou existovat lokality, které se odhadům budou vymykat a tempo růstu cen nikdy nezůstane zcela předvídatelné“ uvádí Jiří Procházka, ředitel korporátního bankovnictví Expobank CZ.



O něco dříve bychom se měli vyrovnat cenám ve Francii. A to i přesto, že se dle studie Property Index 2017 v oblasti rezidenčních nemovitostí jedná po Spojeném království o druhou nejdražší zemi. „Ceny domů a bytů v Česku rostly poslední dobou nadprůměrným tempem. Ve Francii docházelo ve stejném období podle Eurostatu ke stagnaci s pouze minimálním růstem na úrovni 0,2 %. Kdyby trhy s nemovitostmi zaznamenávaly i nadále podobné tempo růstu, již za deset let bychom kupovali bydlení za stejné ceny jako Francouzi,“ dodává Jiří Procházka.



Další vyhrocení situace na českém realitním trhu není pravděpodobné

Podle statistik Eurostatu se ceny starších i nově postavených domů a bytů v České republice v roce 2017 oproti roku 2016 meziročně zvýšily o 11,7 %. Šlo tak o absolutně nejvyšší růst v celé Evropské unii. V případě, že by se v nejbližších letech růst udržoval na stejné úrovni, ceny by se na úroveň rakouských dostaly již za tři roky. V roce 2025 by tak došlo ke srovnání s hodnotou bytů a domů v Německu a hned o rok později ve Francii. Takový scénář je ale podle odborníků velmi nepravděpodobný. „Trh by podobný scénář neumožnil. Již v roce 2018 ceny bydlení nerostly tak závratně. Tak rychlé tempo růstu cen za bydlení, k němuž došlo v roce 2017, navíc neočekáváme ani kvůli regulacím ČNB při poskytování hypoték a sílícím tendencím k usnadnění výstavby nových domů a bytů,“ uzavírá Jiří Procházka.