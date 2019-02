Nové ceníky elektřiny popohnaly na začátku roku inflaci (Komentář)

Inflace se na začátku roku nadechla, když přidala půl procentního bodu. Velké zrychlení ji čeká i v následujících měsících. Na začátku roku za jejím růstem stojí zejména zdražení elektřiny, které nahoru vyhnalo regulované ceny. Inflace spolu se slabou korunou tak otevírá prostor pro centrální banku ke zvyšování úrokových sazeb. K tomu podle nás dojde v květnu. V případě zrychlení inflace se tato možnost otevře již v březnu.

Průměrná cenová hladina v Česku v lednu vzrostla o 1,0 %, což představuje zrychlení meziroční inflace na 2,5 %. Za rychlým cenovým růstem stojí zejména zdražování elektřiny. Její cena v lednu vzrostla meziměsíčně o 5,3 % a postarala se o zvýšení regulovaných cen o 2,8 %. Dodavatelé energií totiž vloni nakupovali elektřinu o poznání dráž než rok předtím. Navíc se zvýšila i platba za distribuci. Kromě ceny elektřiny si spotřebitelé v lednu připlatili i za teplo a teplou vodu, vodné s stočné a další regulované ceny. Na začátku roku se však nemění pouze ceníky v rámci regulovaných cen. Ceníky přepisují i další maloobchodníci, kteří musí pro letošek počítat s vyššími náklady. Jádrové ceny tak meziměsíčně přidaly 1,0 %. Sezónnost se na začátku roku stará o růst cen potravin. Ty se zvýšily o 0,9 %, což je v porovnání s průměrným lednem uměřené zdražování. Úlevu spotřebitelům tak přinesly pouze ceny pohonných hmot, které pokračovaly ve svém propadu, který s mírným zpožděním následoval propad cen ropy na světových trzích.



Meziroční inflace zrychlila na 2,5 %. Tahounem zůstává jádrová inflace, která se podle našeho výpočtu zvýšila na 3,1 %. V tandemu má regulované ceny, které jsou o 2,9 % vyšší než vloni. Na druhé straně inflaci brzdí zvolňující ceny pohonných hmot, jejichž meziroční růst zpomalil z 6,1 % na 1,7 %. Inflace cen potravin zůstává záporná. Potraviny byly v průměru o 0,2 % nižší než vloni.

Centrální banka očekávala, že inflace v lednu zůstane na 2 %. Dnešní statistika ji tak otevírá prostor k dalšímu zvyšování sazeb. Stejně jako my i ČNB předpokládá, že v dalších měsících bude cenový růst zrychlovat. V březnu by se jak podle nás, tak podle centrální banky měla inflace vyšplhat na 2,7 %. Po dnešním reportu to může ale klidně být i více. My očekáváme, že vyšší inflace a slabší koruna přiměje většinu členů bankovní rady hlasovat pro vyšší sazby již na zasedání v květnu a v srpnu. Naší domněnku v současnosti podporuje i slabší kurz koruny. Pokud koruna bude i nadále oslabovat a inflace zůstane silná, bankovní rada by se mohla rozhodnout zvýšit sazby již na svém březnovém měnověpolitickém zasedání. Tato pravděpodobnost se dnes výrazně zvýšila.



Meziroční inflace bude letos zrychlovat. V březnu a dubnu se podle našeho předběžného odhadu dostane na 2,7 %. Tahounem zůstanou jádrové ceny, zdražování podle nás čeká i potraviny. Navíc se již zastavil propad cen ropy, a ceny pohonných hmot by se tak měly stabilizovat.