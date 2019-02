Ranní komentář z trhů: Pozitivní úterní seance

Úterní obchodní seance se nesla v pozitivním duchu, když americké indexy otevřely v zelených číslech hnány optimismem se setkání vrcholných představitelů Číny a Spojených států a přislíbeným posunem ve vyjednávání. Následný pozvolný růst podpořen dobrými korporátními výsledky společnosti Brighthouse Financial a Under Armour. Široký index S&P 500 tak posílil o 1,3 % a uzavřel na hodnotě 2 744 bodů. Technologický index Nasdaq Composite zpevnil o 1,5 % stejně jako Dow Jones Industrial Average.

• Pozitivní sentiment ohledně obchodního jednání USA/Čína napomohl trhům otevřít v zelených číslech

• Mírný růstový trend způsoben dobrými korporátními výsledky (Brighthouse Financial +13,9 %, EA +5,2 %)

• S&P 500 +1,3 %, Nasdaq Composite +1,5 % a Dow +1,5 %

• Trhům dodal optimismus úterní výrok prezidenta Trumpa - Očekává, že se termín pro dosažení obchodní dohody s Čínou trochu posune, pokud se obě strany přiblíží úplné dohodě

• Představitelé obou zemí věří v uvolnění sedmiměsíčního konfliktu

• V úterý do Pekingu přijeli vrcholní zástupci USA Mnuchin a Lighthizer - S čínským vicepremiérem Liu He se setkají ve čtvrtek a v pátek

VIX Index

• Krátkodobě se dostal pod hranici 15 bodů

• Nejnižší úroveň za čtyři měsíce

Trumpova zeď

• Trump je nespokojený s podobou dohody, která byla ujednána v kongresu ohledně zabezpečení hranice s Mexikem

• Dohodu však zcela neodmítl pod nátlakem ostatních republikánů na jeho podporu

• V prosinci po kongresu požadoval $5,7 mld.

• Bylo mu přislíbeno $1,37 mld.

• Trump však neočekává další shutdown amerických úřadů

Asijské indexy

• Optimismus ohledně jednání

• Asijské akcie se tak dostaly na čtyřměsíční maxima

EVROPA

Mark Carney

• Guvernér britské centrální banky na akci Financial Times

• Pokud by nastal tvrdý brexit způsobilo by to Británii citelný ekonomický šok

• Zdůraznil by oslabení libry (které by stejně ekonomice dostatečně nepomohlo)

• Hard brexit by měl větší následky než finanční krize před 10 lety

KOMODITY

Ropa

• OPEC, který dodává 40 % celosvětové ropy, snížil odhady na celosvětovou poptávku

• Výrazněji tak v prosinci a v lednu snížil nabídku téměř o 800 tisíc b/d (na 31 mil. b/d)

• Ropa tak přidává přes jedno procento

KORPORÁTNÍ UDÁLOSTI

Activision Blizzard

• Výsledky za Q4 2018 aftermarket

• EPS $1,29 vs est. $1,28 (0,1 % nad odhady)

• +37 % Y/Y

• Výnosy $2,84 mld. vs est. $3,04 mld. (6,7 % pod odhady)

• +7,4 % Y/Y

• Čistý zisk $994 mil. vs est. $999 mil. (0,5 % za odhady)

• Slabý výhled poslal akcie v aftermarketu v počátku až o 5 % níže

• Po představení plánu na restrukturalizaci +2,76 % - Propustí 8 % zaměstnanců v rámci restrukturalizace a zaměří se na úspěšné tituly a zvýší dividendu



Brighthouse Financial

• Výsledky za 4Q nad nejvyššími odhady

• Akcie během dne přidala +14,1 %

• 9 % Cyrrus Certifikát: Top picks 2017 (28 % nad bariérou)

DNES

Výsledky

• Heineken

• Cisco Systems

• Marathon Oil

• Randgold Resources



Makro data

• Inflace v ČR

• Inflace v VB

• Inflace v USA (14:30 h)

Futures

• DAX +0,8 %

• Amerika

o S&P 500 +0,3 %

o Nasdaq 100 +0,5 %