Warhorse Studios, vývojáře Kingdome Come Deliverance, koupila i z rukou Bakaly THQ Nordic

THQ Nordic prostřednictvím své dceřiné společnosti Koch Media GmbH dnes koupila 100% podíl ve Warhorse Studios, pražském nezávislém vývojářském studiu, které stojí za jednou z nejúspěšnějších českých her Kingdom Come: Deliverance. Transakce, která zahrnuje studio a jeho duševní vlastnictví, navazuje na úspěšné partnerství obou společností při distribuci hry.

Koch Media je vydavatelem hry Kingdom Come: Deliverance, která se dostala na úplný vrchol prodejního žebříčku Steam již týden od svého vydání. Hra si získala velké množství fanoušků po celém světě, prodalo se již přes dva miliony kopií, z toho 50 % prodejů jsou realizovány v USA a Německu. Dalším úspěchem je více než 30 různých ocenění, která hra napříč světem získala. Dnešek je nejen prvním výročím od uvedení hry na trh, ale zároveň předznamenává další prodejní úspěchy a růst, a to díky spojení studia se silným globálním vydavatelem a developerem her.

„To, že se stáváme součástí rodiny THQ Nordic, je pro naše studio důležitým milníkem. Začali jsme jako malý start-up s partou nadšených vývojářů, kteří se nezalekli náročného projektu. Dovednosti našich lidí, důvěra a podpora našeho hlavního investora Zdeňka Bakaly a také nadšení fanoušků, kteří podpořili vývoj naší hry v crowdfundingové kampani na Kickstarteru, nám pomohly vyrůst až na mezinárodní úroveň. Věříme, že s THQ Nordic v zádech budeme svým fanouškům přinášet ještě lepší hry a že budeme dále posouvat hranice celého herního průmyslu,” řekl Martin Frývaldský, výkonný ředitel Warhorse Studios.

Původní většinový vlastník a investor Zdeněk Bakala dodává: „Velmi mě těší, že jsem byl součástí úspěchu této české společnosti plné talentovaných lidí. Jejich tvrdá práce a kreativita přinesla studiu mezinárodní uznání a nyní i spojení s předním světovým vývojářem a vydavatelem her. Nový strategický investor pro studio představuje další možnosti růstu.”

THQ Nordic vyvíjí a na mezinárodních trzích vydává PC a konzolové hry. Společnost vlastní široké portfolio vice než 100 franšíz, jako například Saints Row, Dead Island, Darksiders nebo Metro. Sídlo společnosti se nachází ve švédském Karlstadu a má provozní pobočky ve Vídni a Mnichově. Několik jeho vývojářských studií se nachází v Německu, Velké Británii, USA a Švédsku a celkem zaměstnává okolo 1 900 lidí. Akcie THQ Nordic jsou volně obchodované na burze Nasdaq First North Stockholm.