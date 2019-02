Ranní glosa: Týden plný HDP

Jak to dopadlo s českými sazbami, ukázal už minulý týden, když se ČNB z opatrnosti rozhodla ponechat úroky beze změny a jejich další zvýšení odsunout dále do budoucnosti pod tlakem rizik a nejistot v zahraničí. Nová prognóza je méně optimistická, nikoliv však až tak dramaticky, aby naznačovala potenciální obrat měnové politiky o 180 stupňů. Už tento týden ukáže, nakolik je nový výhled, nad kterým se centrální bankéři rozhodují, realistický. Prvním testem projde ve středu, kdy bude zveřejněna lednová inflace ČNB podobně jako trh nepředpokládá, že by se inflace hned v úvodu roku utrhla a odskočila od cíle. Následně v pátek přijde na řadu předběžný odhad českého HDP za čtvrtý kvartál loňského roku. Ani v tomto případě se očekávání centrálních bankéřů od trhu nijak výrazně neodchyluje, když se všeobecně očekává, že v posledním čtvrtletí ekonomika mírně zrychlila. Půjde nicméně jen o předběžný či bleskový odhad, který je sestavený z neúplných čísel a je navíc doprovázený jen velmi stručným komentářem statistického úřadu.Tento týden rovněž ukáže, nakolik spolehlivé byly i vnější předpoklady prognózy centrální banky. Ve čtvrtek konečně uvidíme, jestli se Německo už ve druhé polovině loňského roku nedostalo do recese, a zda eurozóna skutečně zpomalila na předběžná 0,2 % (mezikvarálně), jak naznačoval bleskový odhad. Můžeme namítat, že jde o stará čísla, nicméně obrázek stavu evropské ekonomiky by bez nich nebyl úplný. Zvlášť pokud mohou „otřást“ s docela optimistickými odhady analytiků pro letošní rok, s nimiž ve své prognóze počítala ČNB (eurozóna +1,5 %).Slušná dávka nových ekonomických dat však tento týden nepřijde pouze z EU, ale i z USA, kde se očekává zveřejnění nižší inflace , slabší maloobchodní tržby a průmyslová výroba. Když k tomu připočteme další pokračování nejistot okolo brexitu , tentokrát v podobě odkladu hlasování o dohodě s EU a zvětšující se pravděpodobnosti odložení samotného aktu odchodu Británie, nepůjde rozhodně o nudný týden. Zvlášť když napoví, zda se centrálním bankám na obou stranách Atlantiku a nakonec i u nás ještě více neuzavírá prostor pro normalizaci měnové politiky.