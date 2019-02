Akciové trhy: Kde dnes hledat hodnotu?

Jsou ještě stále americké akcie relativně drahé? Jsou aktuálně atraktivněji oceněné tituly na rozvíjejících se, nebo rozvinutých trzích? A jak vypadají valuace akcií na jednotlivých trzích ve vztahu k historickým průměrům i cenným papírům na okolních burzách?

Následující srovnání určuje ocenění akcií na základě poměru jejich cen k tržbám, zisku a cash flow na akcii za posledních 12 měsíců. Výsledkem je hodnocení akcií pomocí percentilového skóre od 1 do 100. Zahrnuty do výpočtů byly všechny veřejně obchodované podniky s tržní kapitalizací nad miliardu dolarů a "obstojnou" likviditou v letech 1990-2018.

V rámci regionu Evropy, Středního východu a Afriky vypadají zajímavě akcie v Portugalsku, Řecku či Turecku. Aktuální ocenění akcií na těchto trzích je výrazně pod historickými průměry a současně výrazně nižší než ocenění akcií na ostatních trzích v regionu.

V Asii by se investoři měli aktuálně zaměřit z rozvinutých trhů hlavně na Japonsko a Singapur. Na rozvíjejících se trzích je jednoznačným vítězem Rusko. Investoři by ale v případě Ruska měli zvažovat, které tituly mají do budoucna potenciál s ohledem na expozici trhu na ropu, volatiliní měnu a četná politická rizika.

Na americkém kontinentu se zdají být vzhledem k historickým průměrům a okolním trhům stále dražší akcie v USA. Tento stav již ale nějakou dobu trvá a podle analytiků trvat může. Atraktivně se naopak jeví Mexiko, jehož průmysl těží mimo jiné z americké ropné břidlicové revoluce.





Ve zkratce: Atraktivnější se zdají být rozvíjející se trhy. Z rozvinutých trhů jsou zajímavě oceněné japonské cenné papíry, zatímco akcie v USA se zdají být stále dražší jak vzhledem k historickým průměrům, tak v poměru k ostatním trhům v regionu.