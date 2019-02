Jaký je rozdíl mezi Huawei na straně jedné a Applem či Samsungem na straně druhé

„Americký prezident Donald Trump vnímá Čínu jako hrozbu pro americkou vojenskou a technologickou dominanci,“ píše South China Morning Post s tím, že společnost Huawei je proto pro něj snadným cílem. Spojené státy mimo jiné tvrdí, že má vazby na komunistickou vládu a její aktivity představují bezpečnostní hrozbu pro Spojené státy a jejich spojence. Celá situace ale „zasévá neopodstatněný strach z toho, že Čína a její občané jsou globální hrozbou“. Nicméně South China Morning Post dodává, že svůj podíl na ní má i Peking.



„Huawei se vůbec neliší od jiných technologických gigantů včetně Applu či Samsungu. Jde o soukromou společnost, která soupeří o zákazníky na globálním trhu,“ tvrdí South China Morning Post. Zakladatel této čínské firmy ale působil v čínské armádě a Peking požaduje, aby technologické firmy poskytly vládě svá data v případě, že jim to nařídí. Takže pro Huawei „je těžké bojovat s obviněním, že její přístroje jsou využívány pro špionáž“. Je ale také vedoucím hráčem na poli 5G a druhým největším výrobce chytrých telefonů na světě, což samo o sobě Američany znervózňuje.



Huawei popírá obvinění vznesená ze strany USA a dalších západních zemí a soudní rozhodnutí ještě nepadlo, nicméně podle South China Morning Post už se jedná, jako by společnost byla fakticky uznána vinnou. Řada zemí již zakázala používání některých jejích technologií, a to z důvodů národní bezpečnosti. „Peking nikdy neváhal s používáním amerických technologií, i když i u nich mohl tvrdit, že jsou využívány ke shromažďování dat pro americkou vládu ve Washingtonu,“ píše South China Morning Post. A na používání dvojího metru podle něj naznačoval i Edward Snowden, když poukázal na to, že „americké technologické společnosti vyjadřovaly ochotu spolupracovat s americkými tajnými službami“.South China Morning Post ovšem dodává, že z pohledu Západu je v uvedeném jeden podstatný rozdíl: Západ sbírá data a informace z důvodu vlastní bezpečnosti a kvůli boji s terorismem. Peking ale podle něj provádí špionáž v rámci boje se svými oponenty. K tomu se na Západě přidává „hluboká nedůvěra v komunistický vládní systém“. A Peking celou situaci ještě zhoršuje tím, že kvůli národní bezpečnosti zatýká občany západních zemí. Celkově tak mezi oběma stranami panuje mnoho předsudků a rivality. Uklidnění obav a strachu proto nebude jednoduché, podle South China Morning Post by pomohlo i „lepší porozumění čínské historii a kultuře“.Zdroj: South China Morning Post