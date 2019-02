Víkendář: Konečná fáze brexitu - evakuace královny

Pokud přijde chaotický brexit a Velká Británie odejde z EU bez dohody, královna Alžběta II. bude podle Politica „připravena pro svůj vlastní exit, a to na místo veřejnosti neznámé“. Obavy z tvrdého brexitu přitom v poslední době rostou kvůli tomu, že britský parlament po premiérce Mayové požaduje vyjednání nové dohody. Ovšem konkrétní alternativa podle Politica zatím předložena nebyla a zástupci EU tvrdí, že pokud nedojde k výraznému posunu ze strany Velké Británie, nová jednání otevřena nebudou. Takže na stole je i nastíněné téma „královské evakuace“.



Politico tvrdí, že zatím není jasné, jak vážně bere britská vláda možnost, že by kvůli chaosu vyvolanému brexitem musela být královna skutečně evakuována. Došlo by k tomu možná v případě, že by „v ulicích Londýna vypukly nepokoje“. Některá britská média tvrdí, že vláda je stále více znepokojena snahami zatáhnout královskou rodinu do celé debaty o brexitu. Královna se obvykle do podobných diskusí nevměšuje, ale nedávno učinila výjimku a nabádala Brity, aby hledali společnou řeč.



Po intervenci ze strany královské rodiny volá podle Politica například „tvrdý zastánce brexitu“ Jacob Rees-Mogg, který po královně požaduje, aby parlamentu zabránila schválení opožděného brexitu . Rees-Mogg pak podle deníku The Mail zesměšňuje ty, kteří „jsou zodpovědní za plán evakuace“. Ti podle něj celou situaci příliš dramatizují a „namísto studia historie se věnují spíše fantaziím“. The Times zase tvrdí, že podle nejmenovaného zástupce vlády je evakuace „extrémně nepravděpodobná“. Nicméně podle Politica se tato možnost tajné operace, během které bude královna převezena na tajné místo, dostává na seznam toho, co se může stát v tom nejhorším scénáři brexitu Politico k úvahách o evakuaci královny přidává zmínku o obnovení zájmu o evakuační plány z doby studené války, které vznikly na základě obav z jaderného útoku ze strany Sovětského svazu. Teto zájem může růst kvůli současným sporům mezi USA a Ruskem ohledně dohody o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF). Ty „nejvíce ohrožují Evropu“ a obě strany nyní tvrdí, že od ní odstupují. „Evakuační plán pro královskou rodinu „dříve zahrnoval útěk na jachtách“, píše Politico s tím, že nyní by pro tyto účely měla sloužit nějaká výletní loď.Další možností, jak dostat královnu s její rodinou z Londýna zmítaného nepokoji, by mohl být přesun do nějakého venkovského sídla či sídel. „Neexistují žádné indikace, že by současný plán zahrnoval i možnost přesunu královny na kontinent. Pravděpodobně proto, že ten by byl považován za nepřátelské území,“ píše Politico. Pravděpodobnější už je podle něj přesun na nějaké území Commonwealthu, ale určitě ne na Gibraltar. Ten byl totiž jedním z problematických bodů jednání o brexitu a sám by se mohl stát místem nepokojů v případě, že by Británie odešla z EU bez dohody.Zdroj: Politico