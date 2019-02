Za doučování na přijímačky dají rodiče tisíce. Konkurence je veliká

Přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia čekají žáky za více než čtyři měsíce, už teď se ale většina z nich na ně chystá ve velkém. Přípravné kurzy praskají ve švech a velký zájem o doučování hlásí i soukromí lektoři. Za doučování svých ratolestí dají rodiče tisíce korun.

Desetiletý Tobiáš se chystá na víceleté gymnázium, i proto už od září navštěvuje kurz, který by ho měl na přijímačky připravit. "Chodím na doučování českého jazyka jednou za 14 dní," říká chlapec.

Víkendový kurz češtiny se skládá z dvaceti pětačtyřicetiminutových lekcí a rodiče Tobiáše vyšel na tři tisíce korun. "Chtěl jsem, aby byl můj syn co nejlépe připraven ke studiu na víceleté gymnázium," vysvětluje tatínek Pavel Kučera.

Doučování se stalo poslední dobou výnosným byznysem, a to především potom, co byly zavedeny jednotné přijímací zkoušky. "Do našich přípravných kurzů chodí děti, které se chtějí připravit na jednotné přijímací zkoušky na gymnázia, ať už na osmiletá, nebo čtyřletá, protože ta příprava je skutečně důležitá a je náročná," sdělila doučovatelka.

Většina kurzů začala už v září. Podle lektorů je ideální věnovat přípravě alespoň půl roku. "Aby byl přípravný kurz úspěšný, je ideální těch pět, šest měsíců. Začít by se mělo před Vánocemi v listopadu a v dubnu nebo květnu pak jít na přijímačky," vysvětluje lektor.

U soukromých lektorů doučování stojí od 200 do 350 korun za vyučovací hodinu. Pokud žák potřebuje pomoci s českým jazykem i matematikou, rodiče za půlroční přípravu mohou zaplatit i desetitisíce.

Zájem o přípravné kurzy na přijímací zkoušky a o doučování v posledních třech letech roste, a to především u zájemců o studium na gymnáziích, kam se posledních letech hlásí čím dál více žáků. Například v Praze je zájem enormní a konkurence veliká.

Celkově se v minulém roce přihlásilo na víceletá gymnázia na 40 580 žáků, z toho jich bylo přijato 14 680. Letošní rok je, co se do počtu deváťáků týče, ještě silnější. Na střední školy se jich bude podle odhadů hlásit skoro osmdesát tisíc.