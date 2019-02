Akcionáři Harvardu mohou znovu upsat akcie. Bude 3. kolo poslední?

Dnes v pátek 8. února začalo další kolo úpisu akcií Harvardského průmyslového holdingu v likvidaci (HPH), tedy společnosti, která původně v roce 1996 vznikla sloučením Harvardských investičních fondů a Sklo Unionu Teplice. Akcionáři tak mají až do 22. února možnost nakoupit po koruně další nové akcie HPH. K dispozici jich zbývá téměř 12,53 milionu.

Po předchozích kolech, kdy akcionáři mohli koupit jen omezené množství akcií, mají tentokrát možnost říci si o jakýkoliv počet. Tedy s omezením zbývajícího počtu dosud neprodaných akcií. Ke koupi „jakéhokoliv“ počtu nových akcií každopádně tedy stačilo vlastnit k rozhodnému dni (9. listopadu 2018) třeba jen jedinou akcii HPH.

Jaký tak nyní bude zájem akcionářů, se může jen spekulovat…

Jak jsme uváděli v předchozím článku „Akcionáři Harvardu zatím firmě poskytli přes 12 milionů korun“, dle všeho akcionáři účastnící se úvodního kola projevili plně zájem i v kole druhém. V tom již přitom mohli upsat za každou drženou akcii rovnou pět nových. Díky nakoupeným akciím si tím již více než jen zachovali původní podíl na společnosti. Navýšení kapitálu ze zhruba 16,5 milionu na 41,5 milionu korun sebou totiž analogicky přináší ředění původních akcionářských podílů. Pro udržení si toho původního v HPH musí akcionář nakoupit za každou původně drženou akcii zhruba 1,5 nové. Úpisu zúčastnění akcionáři tedy dle všeho nakupovali více a chtějí si tak vlastně na společnosti nově „utrhnout“ větší podíl.

Zda se jim úpisem poskytnutí prostředků HPH vyplatí, ukáže až budoucnost. Rizika se zatím stále jeví stejně. Ať už že například díky snahám některých akcionářů může být samotný úpis nakonec zneplatněn či nejasnému osudu vymožení financí zpět do HPH. A tedy samotnému likvidačnímu zůstatku, na který akcionáři již přes 20 let marně čekají. Jak jsme již opakovaně uváděli, peněz okolo HPH se točí nemálo. Díky i prostředkům v dříve založených tzv. Trustech lze dokonce v souhrnu stále hovořit o miliardách korun. Otázkou je, kolik si z nich oproti snaze nových likvidátorů HPH dokáže utrnout ať už stále aktivní Kožený či jiné subjekty.

Vraťme se ale ke zmiňovanému 3. kolu úpisu. Pokud zájem akcionářů překročí nabídku akcií, dojde na krácení objednávek. Jestliže se naopak stále všechny akcie neupíší, uskuteční se kolo čtvrté, poslední. V tom na základě rozhodnutí loňské zářijové valné hromady, která o zvýšení základního jmění rozhodla, upíše akcie společnost EuroHost. Tedy společnost, která předloni půjčila HPH na provoz 27 milionů korun.

Závěrem snad jen dodat, že akcionáři mají v probíhajícím 3. kole tentokrát omezenější časový prostor pro případný úpis nových akcií HPH. Zatímco v předchozích kolech mohli v sídle HPH na Uhelném trhu 414/9 sepsat příslušnou smlouvu v pracovních dnech od 9 do 15 hodin, tentokrát to společnost bez uvedení důvodů umožňuje jen dopoledne do 12 hodin.