Supersonická letadla a akciový trh. Na co vsadit už teďˇ?

Když Tom Vice nastoupil v roce 1986 do Northrop Grumman jako inženýr světově známého bombardéru B-2 stealth, ještě netušil, že v této firmě zůstane dalších 30 let. Během této doby vyzkoušel snad všechny zásadní pozice. Řídil pokročilé programy a technologie, výrobu, provoz, měl na starosti výběr dodavatelů, rozvoj podniku a informační technologie.

Jeho kolega Steve Berroth vydržel v této zbrojařské firmě o rok déle. Působil na různých vedoucích pozicích, včetně ředitele výrobních operací a programového manažera pro řadu pokročilých programů letadel a rotorů. Vedl také letové zkušební operace pro několik letadlových programů.

Dnes jsou tito dva hlavní oporou ve společnosti Aerion Supersonic, klíčovém hráči v budoucí supersonické dopravě. Tato firma by do roku 2021 měla splnit certifikaci FAA a o čtyři roky později chce naplno zahájit své služby. První oficiální let je však naplánován již na rok 2023. Hlavním projektem je nadzvukový letoun AS2 pro 8 až 12 cestujících na kterém firma v minulosti spolupracovala i s Airbusem.

Začátkem února překvapivě oznámil Boeing, že získal v Aerion Supersonic podíl. Podmínky dohody společnostmi nebyly zveřejněny, ale lze se domnívat, že Boing dodá inženýrské, výrobní a letecké testovací zdroje pro tryskový letoun AS2 s maximální rychlost 1,4 Mach, resp. 1000 mil za hodinu. Tento krok přenáší novodobý vysokorychlostní trh s nadzvukovými letadly v podstatě do širší komerční sféry a mohl by Boeingu poskytnout výrazný náskok oproti konkurenci.

Boeing není ale sám, kdo se v tomto sektoru angažuje. Velkým hráčem je bezesporu Lockheed Martin spolupracující na nadzvukových letadlech s NASA nebo firma miliardáře Richarda Bransona, Virgin Galactic, která se mimo jiné také věnuje vesmírné turistice. Virgin Galactic se před pár lety napojil na tým vedený Blakem Schollem, pilotem, který pomohl vybudovat marketingovou automatizaci společnosti Amazon, na startupovou firmu Boom Technology.

Boom již odhalil svůj prototyp. Finální verze by měla mít 45 až 55 míst s rychlostí Mach 2,2 (asi 1500 mil za hodinu). Cesta mezi New Yorkem a Londýnem by tak měla trvat příjemné tři hodiny. Boom plánuje s přepravou cestujících už v roce 2020. Cena by se měla pohybovat kolem $5 000, což je mnohem méně než $20,000 účtovaných společností Concorde.

Další hráčem je Spike Aerospace s projektem Spike S-512 se 40 až 50 místy. Dodávky plánuje firma zahájit v roce 2023.

Boeingu přitom s nadzvukovými letouny krátce koketoval už dřív, ale nakonec dal přednost konzervativní a ekonomicky úspornější verzi, koncepci 787 Dreamliner. Nyní firma otočila o 180 stupňů.

Pokud budeme považovat za relevantní i názor investorů podle hesla „The Market Is Always Right“, pak i reakce na oznámení napojení Boeingu na Aerion Supersonic je toho dokladem. Akcie na tuto zprávu reagovaly výrazným posílením a přivedly cenu na historické maximum.

Supersonická doprava 2.0 už zdaleka není jen vzdálený sen. Je to realita, která má možnost během nadcházejících desetiletí zcela změnit leteckou dopravu. A kdo bude u toho, ten vyhraje a Boeing si evidentně tuhle skutečnost konečně naplno uvědomil. Kdo bude další?