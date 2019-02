Eurozóna může letos pozitivně překvapit

Vedle řady negativních názorů na další vývoj v ekonomice eurozóny nalezneme i pozitivní a k nim se zařadila jedna z posledních analýz francouzské investiční banky Natixis. Její analytici jmenují několik faktorů, které by měly evropskému hospodářství v letošním roce znatelně prospívat.



Následující tabulka shrnuje odhady růstu evropské ekonomiky pro letošní rok. Podle konsenzu by měl růst dosáhnout pouze 1,5 %, naopak nejoptimističtější je Mezinárodní měnový fond a Evropská komise: Hovoří o růstu ve výši 1,9 %.





Natixis poukazuje na to, že cyklické indikátory ukazují na přicházející zpomalení, ovšem podle banky bychom neměli zapomínat ani na pozitivní faktory. Prvním z nich je vývoj na trhu s ropou. Její cena totiž klesla, což evropské ekonomice prospívá. Příčinou poklesu je převis nabídky z léta minulého roku daný aktivitou amerického těžebního sektoru. V evropském hospodářství se tato situace projeví menšími inflačními tlaky a následně zvýšením reálných mezd Natixis poukazuje i na to, že dochází k růstu nominálních mezd . Ten je částečně dán problémy, kterým firmy čelí při shánění nových zaměstnanců. Následující graf ukazuje vývoj nominální mzdy spolu s vývojem podílu firem, které čelí zmíněným problémům (šedá křivka):Pozitivně by pak podle analytiků banky měla působit i fiskální politika. K jejímu uvolnění totiž dojde v zemích, jako je Francie nebo Itálie . V neposlední řadě kráčí pozitivním směrem ziskovost a finanční zdraví evropského korporátního sektoru – viz následující graf s křivkami vývoje ziskovosti nefinančního sektoru a jeho úrokových nákladů (v poměru k HDP ):





Natixis míní, že ekonomové neberou popsaná pozitiva dostatečně vážně a nechali se unést známými riziky včetně negativního dopadu obchodních tenzí, zpomalování čínské ekonomiky a nejasné situace kolem brexitu.



Zdroj: Natixis