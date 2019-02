Lednová nezaměstnanost vzrostla kvůli sezónnosti (Analýzy makroindikátorů)

Podíl nezaměstnaných v lednu vzrostl, a to napříč celou republikou. Důvodem je především sezónnost, která je na přelomu roku vždy vyšší. Trh práce ale nadále zůstává utáhnutý, svého minima dosáhne letos na jaře.

Podíl nezaměstnaných v lednu vzrostl o dvě desetiny na 3,3 %. Toto zvýšení jde především na vrub sezónním faktorům. Důvodem je totiž řada smluv na dobu určitou, které na konci roku zpravidla končí. Leden pak už nenabízí možnost tolika sezónních prací, a tak zpravidla představuje měsíc, kdy míra nezaměstnanosti roste na lokální maximum a napříč všemi okresy. Začátek letošního roku tak není žádnou výjimkou. Po očištění o tyto sezónní faktory podíl nezaměstnaných v porovnání s prosincem stagnoval.

Naopak v lednu vzrostl počet nových pracovních míst, kterých je stále více než uchazečů o zaměstnání. Na jednoho uchazeče připadá 1,35 pracovního místa. Pracovní trh ale v tuto chvíli nemá moc prostoru na další utahování. Domácí ekonomika navíc zpomaluje, a tak poptávka po nových zaměstnancích už nebude růst takovým tempem. Podle našich odhadů dosáhne podíl nezaměstnaných svého minima letos na jaře, kdy se dostane ke 2,5 %. To se navíc bude odrážet na růstu mezd a platů. Naše odhady ukazují na mzdovou dynamiku okolo 6,9 %. Růst mezd bude i nadále vytvářet tlaky na inflaci a bude podle nás hlavní příčinou, proč navzdory rostoucí globální nejistotě bude ČNB pokračovat v utahování měnové politiky. Čekáme, že sazby letos půjdou nahoru ještě dvakrát, a to v květnu a v srpnu. Na konci roku 2019 by tak repo sazba měla dosáhnout 2,25 %. Vyloučeno ale není ani zvyšování sazeb v březnu.