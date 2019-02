Ranní glosa: ČNB - 30 minut pro stabilitu sazeb

Půl hodiny navíc na únorovém zasedání potřebovali centrální bankéři k potvrzení stávajících úrokových sazeb . Podle očekávání se sice hlasy pro vyšší sazby našly i tentokrát, nicméně zůstaly ve výrazné menšině. ČNB s ohledem na rizika a nejistoty dala přednost stabilitě, avšak možnost zvýšení sazeb v letošním roce samozřejmě vůbec nevyloučila. Rozhodnutí bankovní rady podpořila i nová prognóza, která předpokládá nejenom téměř neměnné sazby na horizontu 1,5 roku, ale opět i výrazné posílení koruny ČNB alespoň není už tak optimistická, pokud jde o růst ekonomiky , který pro letošní rok srazila o 0,4 procentního bodu na 2,9 %. Vzhledem k tomu, jak se přepisují výhledy ekonomiky eurozóny (např. Evropská komise včera: z 1,9 % na 1,3 %), je ovšem stále možné považovat očekávání tuzemské centrální banky za velmi optimistické. Zvlášť když k tomu připočteme i předpoklad postupného zrychlování ekonomiky , aby její tempo v závěru roku dokonce překonalo tři procenta. Prognóza ČNB se tak nejspíše dočká další korekce. Akcelerace přijde na řadu zřejmě později a rovněž i zvýšení sazeb nebude na pořadu dne dříve než ve druhé půlce roku. Bez ohledu na korunu, které se stále nechce posilovat tak rychle, jak počítá výhled ČNB . Navíc se už na únorovém zasedání ukázalo, že dříve spolehlivé schéma rozhodování založené na myšlence „čím slabší koruna , tím vyšší sazby“ neplatí automaticky. Nejistoty a rizika, převážně externí povahy, totiž slabší korunu odsunuly na vedlejší kolej. Svědčí o tom i slova guvernéra, že ČNB nebyla pod žádným tlakem sazby zvyšovat. Navíc prý nebylo ani jisté, zda by dalších 25 bodů na sazbách mohlo koruně v dané chvíli vůbec pomoci.Předpokládáme, že v nejbližších měsících budou z evropské a posléze i z české ekonomiky přicházet slabší čísla, která rychlejší utahování měnové politiky u nás (a zřejmě ani v eurozóně) podporovat nebudou. Dokud se nevyjasní, jak (či zda vůbec) proběhne brexit , zda je německá ekonomika v recesi, jestli se už vzchopil automobilový trh v Evropě a Číně anebo co hodlá činit ECB, není opravdu kam pospíchat. Předpokládáme, že ČNB se ke zvyšování úrokových sazeb opět vrátí, nicméně nebude to dříve než ve druhé polovině roku, kdy se zvedne mlha nad aktuálními riziky a nejistotami. Ambice zvyšovat sazby však bude nepochybně výrazně menší než třeba loni, a tak návrat k tzv. normálním sazbám se odkládá dále do budoucnosti.