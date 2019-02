Když práce vykořisťuje kapitál na příkladu Deutsche Bank

„Všichni jsme už slyšeli o tom, jak dnešní globální kapitálové trhy tlačí dolů odměny zaměstnanců. Pokud chcete vidět, jak to vypadá, když probíhá opačný proces, podívejte se na investiční bankovnictví,“ radí Thomas Hale na stránkách FTAlphaville. Konkrétně má na mysli Deutsche Bank, která před několika dny zveřejnila své výsledky za čtvrté čtvrtletí minulého roku.



„Jak poukázal Stanley Pignal z The Economist, jde o banku, kde více než tisíc zaměstnanců vydělává přes 1 milion eur ročně. A také je to banka, jejíž návratnost vlastního jmění počítaná jako poměr čistých zisků k vlastnímu hmotnému jmění dosahuje pouhá 0,4 %,“ píše Hale. Následně dodává, že v divizi korporátního a investičního bankovnictví dosáhly celkové odměny 3,97 miliardy eur, počet zaměstnanců zde leží na úrovni 37 726. To znamená, že průměrné odměny se pohybují kolem 105 000 eur „u počtu lidí, který odpovídá menšímu městu“.





Hale se tak domnívá, že Deutsche Bank představuje příklad toho, když v prostředí utlumeného růstu vydělává práce na úkor kapitálu. Meziroční srovnání sice ukazuje, že v roce 2017 dosáhly odměny ve zmíněné divizi 4,4 miliardy eur , ale tehdy tam také pracovalo více lidí. Průměrná odměna se tak pohybovala kolem 107 000 eur , takže žádný velký rozdíl tu nenajdeme. A podobná byla situace i v roce 2016. Jen cena akcie se od tohoto roku propadla zhruba na polovinu.„Vývoj ceny akcií Deutsche Bank bývá zmiňován jako důkaz jejího nefunkčního podnikatelského modelu. Jenže tady se nabízí jedna otázka: Nefungujícího pro koho? Z pohledu akcionářů nebo globálního kapitálu je to jasné. Ale z hlediska zaměstnanců jde o extrémně lukrativní podnik,“ píše Hale. A dodává, že když kapitál dokáže vydělávat na úkor práce , bývá to často považováno za podnikatelský úspěch. Pokud je tomu naopak, firma dosahuje ztrát a je odsouzena k zániku.V této situaci je celá věc složitější už proto, že relevantní trh práce je charakterizován vysokými bariérami vstupu danými vzděláním a dovednostmi. Nicméně zůstává základní fakt: „V podstatě neziskový byznys vyplácí svým zaměstnancům enormní sumy.“ Hale dodává, že by bylo zajímavé přečíst si nějakou analýzu toho, proč investiční bankovnictví nedokáže v podobných případech zajistit odpovídající návratnost akcionářům. Jenže taková analýza by pravděpodobně byla provedena nějakým zaměstnancem investiční banky...Zdroj: FTAlphaville