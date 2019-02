Closing Bell & výhled na 8. 1. – nervozita se opět vrátila

Čtvrtek přinesl na trhy pokles, při kterém Dow Jones ztrácel necelé procento, Nasdaq odepsal procento a čtvrt.

Příčinou dnešních ztrát bylo obnovení nervozity pramenící z obav o vývoj globálního růstu poté, co zdroje blízké obchodnímu vyjednávání mezi USA a Čínou dnes oznámily, že není pravděpodobné, že dojde k setkání prezidentů obou zemí před začátkem března, což je termín, kdy by se měla část cel vůči Číně dále zvýšit. Zprávy přišly poté, co poradce Bílého domu včera řekl, že jednání by měla pokračovat v příštím týdnu. Negativně na trhy dnes působilo i snížení výhledu růstu eurozóny na roky 2019 a 2020. Z korporátní sféry nepotěšil výhled hospodaření společnosti Twitter a přesto, že výsledky za uplynulé období byly solidní, ztrácel titul téměř deset procent. Nejztrátovějším sektorem však byl sektor základních materiálů, na který dolehl více než dvouprocentní pokles ceny ropy k ceně 52,6 USD za barel. Pokles ceny ropy byl rovněž vyvolán obavou o růst čínské ekonomiky, která je největším ropným importérem. Ropě neprospělo ani ruské odmítnutí nabídky ze strany OPEC, aby se formálně připojilo k tomuto institutu.

V pátek nás nečekají zajímavější makrodata a trhy tak budou dále nejspíše pod vlivem zpráv týkajících se globální ekonomiky a problémů mezinárodního obchodu.

