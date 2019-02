Český trh coworkingových kanceláří se meziročně zvětší o více jak polovinu

První coworkingová kancelář byla otevřená už v roce 2009, ale poptávka po sdílených kancelářích výrazně roste až v posledních letech. Velký zájem se odráží v prudkém nárůstu kancelářských coworkingových ploch. Jejich nárůsty se meziročně v průměru pohybovaly mezi 50 až 70 %. Důvodem výrazného rozšiřování je v porovnání se západními státy velmi nízká srovnávací základna. Sdílené kanceláře v Česku koncem minulého roku zabíraly plochu 39 tisíc metrů čtverečních. V letošním roce by podle banky mělo přibýt dalších 22 tisíc metrů. Pokud bude výstavba pokračovat podle plánů, celý sektor by se měl letos rozrůst o 56 %.



Plánovaný stav koncem roku: 61 tisíc m2

Trh s coworkingovými kancelářemi je v České republice zatím poměrně mladý. První oficiální sdílená kancelář byla v Česku otevřena v roce 2009. V Dánsku a Rakousku se objevily již v roce 2002, v USA v roce 2005. „Mnoho investorů počítá s tím, že sektor sdílených kanceláří bude v Česku dále bez problémů růst. Své zastoupení v České republice mají i důležití světoví hráči, jako je Business Link, WeWork nebo Spaces. Očekáváme, že využívaná plocha coworkingu se z 22 tisíc metrů čtverečních z prosince 2018 rozroste ke konci letošního roku na 61 tisíc metrů. To by znamenalo, že by tvořila jedno procento všech kancelářských ploch v Česku,“ uvádí Jiří Procházka, ředitel korporátního bankovnictví Expobank CZ. „Coworkingová centra už dnes nevyužívají jen freelanceři nebo začínající podnikatelé, ale i větší společnosti či korporace, které se potýkají s nedostatkem kancelářských prostor a hledají flexibilní, rychlé řešení, nebo chtějí své projektové či inovační týmy umístit do inspirativního prostředí,“ doplňuje Petra Hubačová ze společnosti Business Link.



Sdílené kanceláře celosvětově navštěvuje zhruba 1,2 milionu lidí

Celosvětově existuje přibližně 14 tisíc coworkingových center, které navštěvuje zhruba 1,2 milionu pracovníků. Analytici BNP Paribas Real Estate očekávají, že do roku 2020 stoupne počet center na 28 tisíc a počet jejich aktivních uživatelů na 4 miliony. „V Česku je velmi pravděpodobné, že developeři budou v rámci připravovaných kancelářských projektů již dopředu počítat s tím, že určité části budov budou využívány právě pro coworking,“ dodává Jiří Procházka z Expobank CZ.



Rok 2018 přinesl 156 900 m2 nových kancelářských prostor

Podle Prague Research Forum bylo v Praze během posledního čtvrtletí 2018 dokončeno celkem 28 500 metrů čtverečních kancelářských prostor. Celkový objem moderních kanceláří tak vzrostl na 3 475 100 metrů čtverečních. Dokončen byl projekt City Element (7 600 m2, Praha 4) a rekonstrukce budovy BB Centrum A (20 900 m2, Praha 4). Celkem bylo v roce 2018 dokončeno téměř 156 900 m2 kancelářských prostor. V roce 2019 by to pak mělo být až 214 800 m2 kancelářských prostor. Dalších 134 000 m2 je aktuálně ve výstavbě s plánovaným dokončením mezi lety 2020 a 2021. Nejvyšší nájemné v pražských kancelářích loni podle společnosti KPMG meziročně vzrostlo v průměru o 2,5 % na 246 eur za metr čtvereční na rok.