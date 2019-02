Lidé nedostanou své léky, bijí na poplach lékárny. Ministr to odmítá

Už od soboty má platit směrnice proti padělání léků. Podle lékárníků ale systém nefunguje správně, a tak se může stát, že vydání léku pacientovi zakáže i přesto, že padělaný není. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ale takový případ jednoduše nemůže nastat.

Od soboty 9. února budou muset být všechna balení léků na předpis opatřena ochrannými prvky. Jedním z nich je tzv. 2D kód, pomocí kterého budou lékárníci ověřovat pravost léčiv v centrálním evropském úložišti. To má podle Evropské unie zamezit padělání léků a jejich pronikání do lékáren.

Podle České lékárnické komory (ČLnK) ale nejsou léky správně okódovány a systém tak nemůže fungovat. "Dnes jsme v lékárně ověřili prvních deset léčiv přes 2D kódy na padělky. Výsledek z 10 léků: 3 povoleny k výdeji, 7 zákaz výdeje," uvedl na twitteru lékárník Aleš Nedopil.

Lékárníci musí u každého balení ověřit jeho pravost načtením kódu přes kamerovou čtečku. Pokud jsou údaje o léčivu nahrány v centrálním úložišti, systém povolí lékárníkovi pacientovi lék vydat. Pokud ne, vydání zakáže a lékárníci by měli lék na 14 dní umístit do karantény, než dojde k nápravě.

"Dřívější průběžná upozornění ČLnK, že systém nebude při svém startu zcela funkční, se bohužel staly realitou. Po zhodnocení rizik bude při výdeji léčivých přípravků i nadále primárním cílem lékárníků pacient a zajištění jeho léčby," uvedl prezident Komory Lubomír Chudoba.

ČLnK se obává, že systém okamžitě po uvedení do provozu zkolabuje. Upozorňuje na to, že mohou nastat případy, kdy bude balení v pořádku, ale systém jeho výdej zakáže. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ale ujistil, že se nemůže stát, že by pacient svůj lék nedostal.

V otevřeném dopisu lékárníkům Vojtěch povolil léky vydávat i přesto, že program zakáže jejich vydání. "Požádal jsem lékárníky, aby v případě, že se jim po 9. únoru nepodaří balení ověřit a jsou si jisti jeho pravostí, například odebírají od prověřeného distributora, léčivý přípravek pacientovi vydali," sdělil ministr.

Jak si mohou lékárníci být pravostí jisti, přestože ji neověří, už ministr neuvedl. Ještě rok po zavedení novinky ale pro lékárny nebudou platit sankce, pokud lék vydají i přes upozornění systému. Lékárníci se tak zatím nemusí obávat nějakého postihu.